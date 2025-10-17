La Libertad Avanza consiguió esconder a Espert de los afiches 

​

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir la cartelería informativa de La Libertad Avanza (LLA) que incluía la imagen del excandidato con vínculos narco José Luis Espert. La decisión, que revierte lo planteado por la Junta Electoral bonaerense, se basó en el dictamen favorable del federal con competencia electoral Ramiro González.

Se trata de los afiches que muestran las Boletas Únicas de Papel (BUP) y que deberán ser colocados en paredes de las escuelas donde se desarrolle el acto comicial. La postura del fiscal, avalada por la Cámara, es que reimprimirlos con la cara de Diego Santilli (tal como autorizó la Justicia) no contradice las boletas donde estará el rostro de Espert.

El pedido había sido hecho por LLA, que dio garantías de que toda esa cartelería podría estar lista en 24 horas, sin afectar su distribución ni el calendario electoral.

En tanto, el Correo Argentino informó que “bajo su responsabilidad” está en condiciones de distribuir en las escuelas la nueva cartelería. González sostuvo que “la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”.

La Boleta Única Papel solo lleva la foto de los dos candidatos/as cabeza de lista y los nombres de los primeros cinco, ante lo cual la ley electoral tiene previsto que para información de los electores “las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación, cuarto oscuro, centros de votación y/o cualquier otro espacio destinado a tal fin”.