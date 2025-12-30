La Justicia tasó en más de US$20 millones la mansión de Pilar adjudicada a Chiqui Tapia y Toviggino

Peritos judiciales valuaron en más de 20 millones de dólares la propiedad ubicada en Pilar, junto a vehículos de lujo y múltiples instalaciones, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras patrimoniales vinculadas a la AFA.

La mansión ubicada en el partido bonaerense de Pilar, adjudicada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su colaborador Pablo Toviggino, fue tasada en más de US$20 millones por peritos judiciales en el marco de una investigación en curso.

El relevamiento fue realizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro e incluyó tanto el inmueble como los bienes hallados en su interior, entre ellos vehículos de alta gama secuestrados durante los allanamientos.

Según el informe incorporado al expediente, la parcela principal fue valuada en US$5.600.000, mientras que el edificio de entrada alcanza los US$134.000. La casa principal fue tasada en US$2.385.000 y la vivienda secundaria en US$1.230.000.

El relevamiento también abarcó las distintas instalaciones de la estancia. El quincho fue valuado en US$1.490.000, el sector donde funcionan el spa, el gimnasio y la sala de máquinas en US$1.450.000, y la caballeriza en US$1.220.000. A estos valores se suman la pileta, estimada en US$50.000, el helipuerto con un valor de US$85.000, la cancha de paddle en US$30.000, el bar en US$390.000 y el área de recepción en US$350.000.

En cuanto a los bienes complementarios, los peritos detallaron un depósito valuado en US$1.050.000 y un galpón para vehículos por US$1.490.000. Además, los autos de lujo secuestrados durante el procedimiento alcanzan en conjunto un valor de US$3.861.100. De este modo, la suma total de los bienes relevados asciende a US$20.815.100.

Sociedades y vínculos bajo la lupa

La investigación judicial también analiza la titularidad formal del inmueble. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la propiedad figuró en distintos momentos a nombre de integrantes del entorno Pantano, todos vinculados a Real Central SRL, señalada en la causa como una presunta sociedad pantalla.

Según los registros, Luciano Nicolás Pantano figuró inicialmente como “propietario/residente” de la vivienda —ubicada en los lotes 306 y 265 del barrio Ayres Plaza— desde el 4 de diciembre de 2021. Posteriormente, a partir del 4 de enero de 2023, la titularidad pasó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría.

Para los investigadores, estos cambios formales en la titularidad constituyen uno de los puntos clave del expediente, ya que se analiza si se trató de una maniobra destinada a ocultar la verdadera propiedad del bien, en el marco de las causas que involucran a las máximas autoridades de la AFA.