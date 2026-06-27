La Justicia ratificó que Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta. También mantuvo las restricciones para las visitas y el acceso a la terraza del edificio donde cumple la condena.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó todas las condiciones impuestas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

De esta manera, la expresidenta continuará utilizando la tobillera electrónica, mantendrá el régimen de visitas vigente y seguirá con las restricciones para acceder a la terraza del edificio de la calle San José 1111, donde cumple la condena de seis años de prisión.

La defensa había solicitado eliminar el monitoreo electrónico, flexibilizar el régimen de visitas y autorizar un mayor uso de la terraza, argumentando que durante un año Cristina Kirchner cumplió sin inconvenientes todas las condiciones impuestas por la Justicia.

Sin embargo, los magistrados consideraron que el correcto cumplimiento de las reglas no constituye un motivo suficiente para modificar el régimen de detención. Sostuvieron que las medidas continúan siendo razonables y necesarias para garantizar el adecuado control del cumplimiento de la condena.

Respecto del monitoreo electrónico, la Cámara recordó que la legislación establece el uso de tobilleras como regla general para las personas que cumplen prisión domiciliaria y que solo puede prescindirse de ese dispositivo en situaciones excepcionales, las cuales no se verifican en este caso.

En cuanto a las visitas, el tribunal mantuvo el esquema vigente, que exige autorización judicial para terceros y limita los encuentros a dos días por semana, con una duración máxima de dos horas y hasta tres personas por cada visita.

Asimismo, confirmó las restricciones para utilizar la terraza del edificio, al considerar que buscan compatibilizar el derecho de la exmandataria con la necesidad de preservar la tranquilidad y la convivencia de los demás vecinos.

Con esta resolución, la Cámara de Casación dejó firmes todas las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner continuará cumpliendo su condena en prisión domiciliaria