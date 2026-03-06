La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y ordenó la liquidación total de sus activos

Tras cuatro años de procesos judiciales, el Juzgado Nacional en lo Comercial dispuso el cese inmediato de actividades y la liquidación de todas las unidades de la empresa, incluyendo Garbarino, Compumundo y Tecnosur, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con los acreedores.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, dictó la quiebra de Garbarino, poniendo fin al concurso preventivo abierto en noviembre de 2021. La resolución llega tras el fracaso del mecanismo de salvataje conocido como “cramdown”, en el que no se formalizaron ofertas de compra ni planes de pago viables para reestructurar la millonaria deuda de la empresa.

La medida implica el cese inmediato de actividades y el inicio de la liquidación de activos, destinados a conformar la masa de fondos para los acreedores.

Qué activos serán liquidados

La sindicatura deberá inventariar y poner a disposición del mercado los bienes estratégicos del grupo, que incluyen:

Marcas Garbarino y Compumundo

Unidades productivas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego

en Tierra del Fuego Fiden (financiera) y Garbarino Viajes

Actualmente, estas unidades se encuentran en estado de parálisis total.

La caída de un gigante del retail argentino

Garbarino llegó a operar 200 sucursales y emplear a 4.500 trabajadores en todo el país. La crisis se profundizó durante la pandemia de COVID-19 y bajo la gestión de Carlos Rosales, dejando a la empresa operando apenas tres locales antes de la quiebra.

El grupo ya había atravesado despidos masivos en 2021, con 1.800 operarios afectados por salarios impagos, situación que ahora se resolverá mediante el cobro de acreencias judiciales.

Compumundo y las unidades de negocios colaterales

El brazo informático Compumundo también será liquidado tras años de intentos fallidos de venta. En 2021, una subasta por el 51% del paquete accionario quedó desierta, anticipando la actual desinversión definitiva.

Otras unidades colaterales, como la financiera Fiden y Garbarino Viajes, ya habían sido afectadas por procesos de quiebra previos, consolidando el cierre total del holding.

Qué significa la sentencia para el sector

La decisión judicial marca el fin de una de las crisis corporativas más prolongadas del retail argentino, caracterizada por negociaciones truncas y agotamiento de los recursos legales.

Con esta quiebra, se inicia un proceso de remate y liquidación que busca satisfacer a los acreedores y cerrar definitivamente la historia de uno de los grupos comerciales más emblemáticos del país.