La Justicia citó a dos funcionarios cercanos a Manuel Adorni por la causa por presunto enriquecimiento ilícito

Los testigos deberán declarar por compras millonarias que, según la investigación, habrían sido realizadas en beneficio del exjefe de Gabinete. La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. La Justicia citó a declarar como testigos a dos funcionarios de su máxima confianza que aparecen vinculados a compras de bienes que, según la pesquisa, habrían estado destinadas al exfuncionario.

Se trata de Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería, y Luis Enrique Aluju, ambos convocados para brindar testimonio en el marco de la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. Uno de ellos podría solicitar la postergación de la audiencia.

Compras de colchones, ropa de cama y proyectores

De acuerdo con la investigación, Gisela Kocsis figura como compradora de colchones, ropa de cama y artículos de blanquería por un monto de 8.183.303 pesos, adquiridos en junio de 2025.

La factura fue hallada en el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según la fiscalía, los productos habrían sido destinados al entonces jefe de Gabinete y fueron entregados en esa propiedad.

Por su parte, Luis Enrique Aluju aparece vinculado a la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, abonados con tarjetas de crédito de su titularidad cuando se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Otra funcionaria declaró que prestó su tarjeta

La causa también incorporó recientemente la declaración de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien aseguró que Adorni le pidió utilizar su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer valuado en 2.185.000 pesos.

Durante su testimonio, la funcionaria también indicó que detectó consumos rechazados por una entidad bancaria que aseguró desconocer.

Los audios con Matías Tabar

En los últimos días también se difundieron audios atribuidos a Manuel Adorni enviados al contratista Matías Tabar antes de que declarara ante la Justicia.

En uno de los mensajes, el exfuncionario le manifestó que le brindaría “todo el soporte” que necesitara antes de prestar declaración, una conversación que quedó incorporada al expediente y volvió a poner el foco sobre la investigación judicial.

La causa tomó impulso luego de que Tabar declarara que realizó importantes trabajos de refacción en la vivienda de Adorni y asegurara haber recibido pagos por 245.000 dólares en efectivo, una afirmación que forma parte de la investigación que lleva adelante la Justicia federal.