La Justicia apartó a los querellantes de la causa Libra y limita su participación en la investigación

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir a cinco inversores que actuaban como querellantes al considerar que no acreditaron un perjuicio directo por la compra del token $LIBRA. La medida puede ser apelada.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a cinco querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada al token $LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. La decisión fue adoptada tras un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los imputados en el expediente, y podrá ser revisada por la Cámara Federal.

Los inversores excluidos son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes participaban en la investigación a través de dos querellas distintas.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los denunciantes no lograron acreditar un “perjuicio directo” derivado de los hechos investigados ni demostrar de manera suficiente la titularidad de los tokens adquiridos. También consideró insuficiente la documentación presentada para acreditar la propiedad de las billeteras virtuales utilizadas y el origen de los fondos empleados para comprar la criptomoneda.

“La legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada”, señaló Martínez de Giorgi en su fallo.

El juez remarcó además que las eventuales pérdidas sufridas por algunos inversores no alcanzan, por sí solas, para justificar su participación como querellantes, teniendo en cuenta que el activo investigado corresponde a una memecoin, un tipo de criptomoneda caracterizada por su alta volatilidad y escasa regulación.

A pesar de esta resolución, la investigación continuará bajo la conducción del fiscal federal Eduardo Taiano. Sin embargo, si la decisión queda firme, los cinco inversores perderán el acceso al expediente y ya no podrán impulsar medidas de prueba ni participar activamente del proceso.

La causa busca determinar si existieron maniobras delictivas en torno al lanzamiento y la promoción del token $LIBRA, cuya cotización se disparó tras una publicación del presidente Javier Milei en la red social X y luego sufrió un fuerte desplome, provocando pérdidas para numerosos inversores.

Además de Mauricio Novelli, en el expediente también están imputados Hayden Mark Davis, Julian Peh, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski y Sergio Daniel Morales, todos vinculados a distintas empresas y proyectos relacionados con el desarrollo y la comercialización del criptoactivo.