La Justicia abrió una causa por los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este

La Procuración de Investigaciones Administrativas analiza los traslados del jefe de Gabinete junto a su esposa a Estados Unidos y Uruguay. La investigación busca determinar cómo se financiaron los viajes y si hubo irregularidades.

La Procuración de Investigaciones Administrativas inició una investigación sobre los viajes recientes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York y Punta del Este, realizados junto a su esposa. El objetivo es determinar si el funcionario podía afrontar los gastos de esos traslados y quién pagó cada uno de ellos.

El expediente se centra en dos episodios: un viaje a Estados Unidos en el que el funcionario utilizó el avión presidencial acompañado por su pareja y otro traslado privado hacia Uruguay junto a su familia.

Qué analiza la investigación sobre los traslados del jefe de Gabinete

La pesquisa apunta principalmente a revisar la situación patrimonial del funcionario y establecer si los viajes fueron pagados con fondos propios o por terceros.

En ese marco, los investigadores buscan reconstruir cómo se financiaron los traslados, quién autorizó cada viaje y bajo qué condiciones se realizaron.

La Procuración evalúa además si existen elementos que justifiquen avanzar con una denuncia formal ante la Justicia, lo que podría abrir una causa judicial más amplia.

Las denuncias que impulsaron la investigación judicial

El tema se judicializó en las últimas horas a partir de presentaciones realizadas por la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón.

Ambos solicitaron que se investiguen los viajes del funcionario y las condiciones en las que se realizaron, lo que derivó en la intervención de la Procuración de Investigaciones Administrativas.

El organismo ahora deberá determinar si existen irregularidades o incompatibilidades vinculadas con el uso de recursos oficiales o privados para esos traslados.

El respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni

En medio de la polémica, el presidente Javier Milei expresó públicamente su apoyo al jefe de Gabinete a través de un mensaje en su cuenta de X.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió el mandatario. En el mismo mensaje agregó: “Ánimo Manuel Adorni”.

El respaldo presidencial llegó en medio del debate político que generó el tema en las últimas horas.

Guillermo Francos habló sobre el viaje con la esposa del funcionario

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos también se refirió al tema en una entrevista con el periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Según explicó, el episodio “se ha agrandado” y aseguró que, según entendió, la invitación para que la esposa de Adorni viajara habría sido extendida por la Secretaría General de la Presidencia o por el propio mandatario.

Francos también contó que durante su paso por el Gobierno nunca viajó con su esposa en misiones oficiales y recordó que solo utilizó el avión presidencial en una ocasión: el viaje al funeral del papa Francisco, junto al presidente Milei, la secretaria general Karina Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La investigación administrativa recién comienza y en los próximos días se espera que el organismo reúna documentación y datos para determinar si corresponde avanzar con una causa judicial.