La jura de Adorni en medio de las internas libertarias 

El exvocero presidencial Manuel Adorni juró como jefe de Gabinete este miércoles al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada y, si bien ni él ni el presidente Javier Milei dieron discursos, el evento fue utilizado por las distintas “tribus” libertarias para fingir que no hay problemas entre ellos tras los cambios en el gabinete que trajo una nueva repartición del poder. Con el corrimiento de Guillermo Francos como jefe de los ministros, la hermana del Presidente, Karina Milei, logró meter en uno de los cargos más importantes de la gestión al exportavoz: uno de sus alfiles y hombres de confianza, mediante el cuál podrá ejercer la gestión por comando, tal como hace con su hermano. Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro”, sigue sin asumir un cargo formal y hay quienes opinan que la hermana del mandatario quiere arrebatarle más lugares en el gabinete para achicar su influencia. Algo que, a pesar de todo, no pareciera ocurrir de manera significativa.

Caputo ingresó al Salón Blanco con lentes de sol y, detrás de él, lo hicieron el Presidente y su hermana. Los Milei entraron y saludaron a cada uno de los ministros. Cuando fue el turno de Caputo, Karina se acercó y bromeó: “¿Mucho sol?”. Él, nervioso, se sacó los lentes, se los volvió a poner,y, se los volvió a sacar. El montaje de esa escena se dio después de que el lunes, desde los canales oficiales de Presidencia, difundieran un video en el que Karina saludaba a todos los ministros al ingresar a una reunión de gabinete, pero evitaba saludar al asesor sin cargo.

Minutos después del forzado “saludo” entre Karina y Santiago Caputo, los funcionarios volvieron a montar otra foto para la tribuna: se acercó al asesor Eduardo “Lule” Menem y ambos se fundieron en un abrazo y en una conversación posterior que duró varios minutos. Lule, que tras el escándalo por las coimas en Andis había sido corrido de las “fotos” oficiales, volvió al centro de la escena sin mostrar ningún tipo de prurito.

Adorni y Milei tardaban en ingresar, entonces la hermana del Presidente, como si fuese la directora de la orquesta, se paró de su silla y le ordenó a una de sus asistentes: “¿Qué pasa? Que vengan”. Minutos después, Milei y Adorni entraron y comenzó el acto.

Antes del acto en el Salón Blanco, el Presidente se había reunido con los legisladores de la Libertad Avanza y del PRO también en la Casa de Gobierno (ver aparte). Algunos de ellos como Karen Reichardt, Virginia Gallardo y Sergio Figliuolo (alias “Tronco”) aprovecharon la ocasión para pulular por los pasillos de la Casa de Gobierno y hacerse un book de fotos en el Patio de las Palmeras. Otros subieron a la jura de Adorni, al igual que el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, los padres de los hermanos Milei, y distintos personajes del “periodismo”, y de la farándula, como el dibujante Nik.

Una vez finalizado el evento, desde el gobierno anunciaron a la prensa acreditada que convocarán a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque seguramente ese plazo luego se extienda a los meses de enero y febrero, tal como ocurrió cuando se trató la Ley Bases.

“Los legisladores van a tener que trabajar todo el verano”, se jactan cerca del Presidente. En extraordinarias, dicen, incorporarán el Presupuesto 2026 –después de años de prorrogarlo, Estados Unidos pidió al gobierno de Milei que esta vez el Congreso lo apruebe– y también una serie de reformas que desde la Casa Rosada llaman de “segunda generación”. Allí estarán: La reforma tributaria, la reforma laboral –para quitarle derechos a los trabajadores– y la reforma penal que buscará bajar, entre otras cosas, la edad de imputabilidad.

Por otra parte, desde Balcarce 50 también adelantaron que la semana que viene volverán a realizar una convocatoria a los gobernadores. Una vez más excluirán al de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también a otros gobernadores que son opositores al oficialismo. La idea será convencer a los “aliados” para conseguir más votos en el Congreso y que las reformas en contra de las grandes mayorías que quieren impulsar desde el oficialismo puedan ser aprobadas.

En cuanto a su equipo, Manuel Adorni aún no dio definiciones de cómo estará conformado, aunque dice que “ya lo tiene todo en la cabeza”. Sí es seguro que él seguirá dando sus conferencias de prensa para los periodistas acreditados, aunque no lo hará de manera semanal. Algo que tampoco cumplió durante el último tiempo cuando aún desempeñaba el cargo de vocero. Desde el oficialismo aclararon sí, que no agregarán atribuciones al ministerio del Interior, como se rumoreó cuando se decía que esa cartera la tomaría Santiago Caputo con la incorporación de otras áreas como, por ejemplo, Obras Públicas o Transporte. Sí consideran que podrían “achicarla”, más de lo que ya fue achicada. Es decir, que podrían recortarle atribuciones al futuro titular Diego Santilli que aún no asumió en su cargo.

La jura del PRO pintado de violeta podría demorarse hasta diciembre, debido a que no quieren que su banca en el Congreso la tome alguien del PRO. En ese mes también habrá cambios en las carteras de Defensa y Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich y Luis Petri que asumirán como senadora y diputado. Desde el entorno de Milei, sin embargo, no consideran que para ese entonces también deje su cargo el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que, más allá de haber anunciado su salida antes de las elecciones, ahora seguiría al frente de la cartera.