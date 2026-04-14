La informalidad laboral trepó al 43% y golpea con más fuerza a mujeres y jóvenes

Según el INDEC, casi 6 millones de personas trabajan sin aportes ni cobertura, en un contexto de precarización y caída del empleo de calidad.

La informalidad laboral en Argentina alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, según datos del INDEC, lo que representa un aumento respecto al mismo período del año anterior.

El informe revela que alrededor de 5,8 millones de personas en los principales centros urbanos trabajan sin acceso a derechos básicos como obra social o aportes jubilatorios.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

El fenómeno impacta con mayor fuerza en las mujeres, cuya tasa de informalidad llega al 44,5%, frente al 41,8% en los hombres. La situación es aún más crítica entre las menores de 29 años, donde el índice escala hasta el 57,9%, y en mayores de 65, con un 61,6%.

Entre los jóvenes en general, la informalidad alcanza el 58,4%, mientras que en el grupo de 30 a 64 años baja al 37,6%.

Sectores más precarizados

Las actividades con mayores niveles de empleo informal son el servicio doméstico (78%), la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y el comercio (52,6%).

Un problema estructural

Especialistas advierten que la suba de la informalidad está vinculada a la falta de empleo de calidad. En paralelo, el desempleo trepó al 7,5%, el nivel más alto desde 2020.

Si bien algunos indicadores económicos muestran recuperación, los analistas coinciden en que esa mejora aún no se traduce en trabajos formales y estables, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El dato refleja un escenario complejo, donde el crecimiento económico convive con altos niveles de precarización laboral y desigualdad en el acceso al empleo registrado.