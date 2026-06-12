La inflación nacional de mayo fue 2,1% y acumuló 33,2% interanual

El Indec informó una inflación de 2,1% en mayo. El índice acumuló 14,7% en 2026 y 33,2% en los últimos doce meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de mayo fue del 2,1%, consolidando una nueva desaceleración en la dinámica de precios y alcanzando el nivel más bajo desde septiembre de 2025.

El dato oficial se ubicó por debajo del 2,6% registrado en abril y confirmó las previsiones de consultoras privadas y analistas del mercado, que anticipaban un índice cercano al 2%. Con este resultado, la inflación acumuló un 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y una variación interanual del 33,2%.

La cifra representa una señal positiva para el Gobierno nacional, que viene apostando a consolidar un proceso de desaceleración inflacionaria tras varios años de alta volatilidad en los precios.

Comunicación y Educación lideraron los aumentos

Entre las divisiones que más aumentaron durante mayo se destacó Comunicación, con una suba del 3,4%, impulsada principalmente por los incrementos en los servicios de telefonía.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un alza del 2,9%, mientras que los precios regulados avanzaron 2,4%, impulsados por ajustes en combustibles, electricidad y servicios de agua.

Por su parte, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— registró una variación del 1,9%, uno de los indicadores más observados por economistas para medir la tendencia de fondo de los precios.

Los alimentos volvieron a tener fuerte incidencia

Aunque no fue el rubro con mayores aumentos porcentuales, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser una de las divisiones con mayor incidencia sobre el índice general debido a su peso dentro de la canasta de consumo.

Según el informe oficial, los principales impulsos provinieron de los aumentos en panificados, cereales y productos lácteos.

En paralelo, los precios estacionales registraron una variación del 3,5%, impulsados principalmente por el encarecimiento de verduras, aunque parcialmente compensados por bajas en algunas frutas.

En el otro extremo, los menores incrementos se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,8%, y en Prendas de vestir y calzado, que apenas subieron 0,3%.

Un dato que estuvo en línea con las previsiones

Antes de la publicación oficial, la mayoría de las consultoras privadas estimaba una inflación para mayo de entre 2,1% y 2,5%.

Las proyecciones también coincidían con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina, que ubicaba la expectativa promedio en torno al 2,3%.

Días antes, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires había mostrado una variación de 2,1%, un dato que anticipó la tendencia que finalmente reflejó el índice nacional.

La evolución de los precios sigue bajo la lupa

Más allá de la desaceleración observada durante los últimos meses, los analistas continúan monitoreando el comportamiento de los alimentos, los servicios y los precios regulados para determinar si la tendencia puede sostenerse durante el segundo semestre.

La evolución de tarifas, combustibles, alquileres y consumo será determinante para las próximas mediciones, en un contexto donde el mercado sigue de cerca cada dato de inflación para proyectar el rumbo de la economía argentina.