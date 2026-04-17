La inflación mayorista saltó al 3,4% en marzo por el impacto del petróleo y el gas

El índice mayorista del INDEC se aceleró impulsado por una suba del 27,3% en energía. El dato enciende alertas porque podría anticipar presión sobre la inflación de abril.

La inflación mayorista se aceleró al 3,4% en marzo, impulsada principalmente por un fuerte aumento en los precios del petróleo y el gas. El dato surge del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) difundido por el INDEC y marca la variación más alta desde septiembre.

El incremento se dio en un contexto de tensión internacional, donde la suba de los hidrocarburos tuvo un impacto directo en los costos mayoristas, incluso pese a cierta estabilidad en los productos importados.

Inflación mayorista marzo 2026: el petróleo y gas lideraron la suba

El principal factor detrás del aumento fue el salto del 27,3% en los precios del petróleo crudo y el gas. Este comportamiento estuvo vinculado al conflicto en Medio Oriente, que generó subas globales en la energía.

Como consecuencia, los productos primarios de origen nacional registraron un alza del 7,8%, traccionados por el encarecimiento de los hidrocarburos.

Productos nacionales e importados: cómo evolucionaron los precios

En el resto de los rubros, las manufacturas nacionales subieron en promedio 2,3%, mostrando una aceleración respecto de febrero. Dentro de este grupo, se destacó el aumento del 6,6% en productos refinados del petróleo.

Por su parte, alimentos y bebidas —uno de los componentes de mayor peso en el índice— avanzaron 2,5% mensual.

En paralelo, los productos importados subieron 1,1%, revirtiendo parcialmente la caída registrada el mes anterior, aun con un tipo de cambio oficial más estable.

Guerra en Medio Oriente: el factor clave detrás del aumento

El conflicto en Medio Oriente fue determinante para explicar la dinámica de los precios mayoristas. La suba internacional del petróleo, potenciada por tensiones geopolíticas y restricciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, impactó de lleno en el índice local.

Este efecto externo diferenció al IPIM de otros indicadores, ya que los precios mayoristas están más expuestos a los movimientos globales que la inflación minorista.

¿La inflación mayorista anticipa subas en el IPC?

El dato volvió a abrir el debate sobre el vínculo entre precios mayoristas y minoristas. El presidente Javier Milei había señalado que el IPIM puede anticipar la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

En esa línea, la aceleración de marzo podría trasladarse parcialmente a la inflación de abril, aunque con matices. Mientras el IPIM refleja mayormente bienes transables, el IPC incluye una mayor proporción de servicios, lo que modera el impacto directo.

Analistas privados advirtieron que, descontando el efecto puntual de la energía, la inflación mayorista se ubicaría en torno al 2,5%, en línea con los últimos meses. Sin embargo, la brecha con los precios minoristas se redujo, lo que podría limitar una baja más rápida de la inflación en el corto plazo.