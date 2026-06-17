La inflación mayorista bajó al 2,5% en mayo, pero acumula un 34,5% interanual

El índice de precios al por mayor mostró una desaceleración respecto de abril. En los primeros cinco meses de 2026 acumula una suba del 14,4%, según informó el INDEC.

La inflación mayorista registró en mayo un incremento del 2,5%, marcando una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales en comparación con abril, cuando había alcanzado el 5,2%. Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 14,4% en lo que va de 2026 y del 34,5% en los últimos doce meses.

La variación de mayo estuvo impulsada por un aumento del 2,5% en los productos nacionales y del 3,1% en los productos importados. Entre los rubros que más incidieron en la suba se destacaron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, y petróleo crudo y gas.

El informe también indicó que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, avanzó 2,7% durante mayo, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró el mismo porcentaje de aumento.

Pese a la desaceleración, la inflación mayorista se ubicó por encima de la inflación minorista de mayo, que había sido del 2,1%.

Los datos difundidos por el organismo estadístico reflejan que, aunque la dinámica de precios mostró una moderación respecto del mes anterior, los costos en sectores clave de la economía continúan registrando incrementos que impactan en la cadena productiva y comercial.