La inflación de noviembre fue del 2,5% y acumuló 31,4% en un año

El Indec informó que el IPC de noviembre llegó al 2,5% y aceleró levemente frente a octubre. En los últimos doce meses la inflación alcanzó el 31,4% y acumula 27,9% en lo que va de 2025. Vivienda, transporte y alimentos explicaron buena parte de la suba. Qué se espera para diciembre y para 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó este jueves que la inflación de noviembre fue del 2,5%, una variación que mostró una leve aceleración respecto del 2,3% registrado en octubre. En los últimos doce meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 31,4%, mientras que el incremento de precios entre enero y noviembre alcanzó el 27,9%.

Según el organismo estadístico, la división que más aumentó en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 3,4%, seguida por Transporte, que marcó una suba del 3%. Entre las categorías con menores incrementos se destacaron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

Alimentos, regulados y servicios: los rubros que impulsaron el IPC

Las consultoras privadas habían anticipado un número dentro del rango de 2,3% a 2,5%, con la proyección más alta de la firma Eco Go, que estimó un 2,5% debido al fuerte avance del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, que trepó cerca del 3%.

“Las carnes empezaron a subir con fuerza a fines de octubre y, por su peso en la canasta, empujaron al nivel general. Además, los precios regulados continúan con alta incidencia”, explicó Lucio Garay Méndez, economista de la consultora.

El dato se conoció un día después de que la Ciudad de Buenos Aires (CABA) informara una inflación del 2,4% en noviembre, una cifra que sirvió como anticipo del índice nacional.

Qué proyectan para diciembre y los primeros meses de 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró un ajuste en las previsiones del sector privado: la mediana de respuestas ubicó la inflación de noviembre en 2,3%, casi en línea con el registro oficial. Para diciembre, los analistas esperan una variación en torno al 2,1%.

A partir de enero de 2026, las consultoras prevén una desaceleración gradual, con proyecciones que oscilan entre 1,9% y 1,5% mensual hasta abril.

Precios atrasados y presión sobre los regulados

Los economistas advierten que, pese a los avances del primer cuatrimestre de 2024, el proceso de realineamiento tarifario sigue incompleto. Según un informe de Invecq, la denominada “inflación reprimida” asciende aún a 4,2 puntos, con una mayor concentración en los servicios públicos.

Los rubros con los mayores atrasos son:

Energía eléctrica y gas (30%–40%)

(30%–40%) Transporte (20%–30%)

(20%–30%) Telefonía e internet

Combustibles

Un estudio de Energía y Economía señaló que el Gobierno resignó ingresos por más de USD 2.326 millones al no aplicar las actualizaciones del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono durante 2025.