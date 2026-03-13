La inflación de marzo podría volver a acercarse al 3%, según estimaciones de economistas

Analistas privados prevén que el índice de precios se mantenga en niveles similares a febrero. Los aumentos en servicios regulados, educación, alimentos y combustibles podrían presionar sobre el IPC.

Luego de que la inflación de febrero se ubicara en 2,9%, economistas y consultoras privadas anticipan que el índice de precios de marzo podría mantenerse en niveles similares e incluso volver a acercarse al 3% mensual.

Los analistas advierten que el tercer mes del año suele tener factores estacionales que presionan sobre los precios, por lo que sería difícil que el indicador logre perforar el umbral del 2,5% en el corto plazo.

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó 33,1%.

La inflación núcleo se mantiene por encima del nivel general

Uno de los indicadores que más siguen los especialistas es la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y refleja la tendencia más persistente de los precios.

En febrero, este componente se ubicó en 3,1% mensual, por encima del nivel general.

El economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, remarcó la importancia de ese dato para analizar la dinámica inflacionaria.

Según explicó, si el ritmo actual se mantiene será difícil cumplir con la meta de una inflación cercana al 25% anual en 2026, ya que para lograrlo el promedio mensual debería ubicarse cerca de 1,7% durante los próximos diez meses.

Consultoras prevén un IPC de entre 2,9% y 3% en marzo

Las primeras mediciones privadas apuntan a que la inflación del tercer mes del año no mostrará una desaceleración significativa.

Un informe del Banco Comafi estima que el IPC de marzo podría ubicarse entre 2,9% y 3% mensual.

El reporte señala que marzo suele presentar mayor presión inflacionaria por factores estacionales como:

inicio del ciclo lectivo

aumentos en cuotas de colegios y prepagas

actualización de listas de precios tras el verano

Por ese motivo, los analistas consideran poco probable que el indicador logre perforar el 2,5% mensual.

Alimentos, regulados y combustibles presionan sobre los precios

Otras consultoras coinciden en que distintos factores podrían sostener la inflación en niveles similares a los de febrero.

La firma C&T Asesores Económicos estimó que la inflación de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,8%, con un escenario mixto en alimentos: mientras la carne mostró cierta estabilidad, otros rubros continuaron con aumentos.

También se observa mayor dinamismo en combustibles, impulsado por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional.

En ese sentido, la consultora Aurum advirtió que el precio del barril de crudo por encima de los 100 dólares y la volatilidad global podrían trasladarse gradualmente a costos de producción y transporte, generando presión adicional sobre los precios internos.

Economistas anticipan una desaceleración más lenta de la inflación

Más allá de la tendencia de desaceleración registrada durante el último año, varios especialistas consideran que el proceso podría atravesar una pausa en los próximos meses.

Hasta ahora, la estabilidad cambiaria y la oferta de divisas funcionaron como un ancla para contener el precio de los bienes transables.

Sin embargo, la evolución de precios regulados, alimentos y el contexto internacional será clave para determinar si la inflación retoma una senda descendente más marcada durante el resto de 2026.