La inflación bajó al 2,6% en abril y cortó una racha de 10 meses en alza

El INDEC informó que la inflación de abril fue del 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. El dato frenó diez meses consecutivos de subas y llevó la variación interanual al 32,4%.

La inflación en Argentina registró en abril una desaceleración que el Gobierno esperaba desde hacía meses. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,6%, por debajo del 3,4% de marzo.

El dato marcó el primer freno en diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria y llevó el acumulado anual al 12,3%.

Qué pasó con la inflación en abril

El nuevo informe del INDEC confirmó una baja en el ritmo de aumento de precios después de casi un año de incrementos mensuales consecutivos.

Además del 2,6% mensual, el organismo estadístico indicó que la inflación interanual quedó en 32,4%, uno de los registros más bajos desde el inicio del actual proceso de desaceleración económica.

Qué factores ayudaron a frenar la suba de precios

Uno de los puntos que más siguieron economistas y consultoras fue el comportamiento del rubro alimentos y bebidas, históricamente uno de los de mayor impacto en el bolsillo.

Durante las primeras semanas de mayo, varias mediciones privadas detectaron estabilidad e incluso leves bajas en algunos productos.

Consultoras como EconViews, LCG y Analytica señalaron variaciones mínimas en alimentos, un dato que el Gobierno considera clave para sostener la desaceleración del IPC.

Qué se espera para mayo

Las primeras proyecciones privadas muestran que la inflación podría seguir bajando en mayo.

EcoGo estimó una inflación preliminar cercana al 2,2%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la proyección en torno al 2,3%.

Sin embargo, economistas advierten que todavía existen presiones importantes por aumentos en transporte, combustibles, prepagas, alquileres y servicios públicos.

Qué se sabe hasta ahora

La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC, por debajo del 3,4% de marzo. El dato cortó una racha de diez meses consecutivos de aceleración y dejó la inflación interanual en 32,4%. Las consultoras privadas prevén que mayo también podría mostrar una desaceleración.

Combustibles, tarifas y transporte: las variables que preocupan

Aunque el dato de abril fue mejor al esperado por el mercado, los próximos meses seguirán condicionados por ajustes pendientes en distintos sectores.

YPF oficializó un aumento del 1% en combustibles y extendió el sistema de amortiguación de precios por 45 días más.

Además, continúan las actualizaciones automáticas en prepagas, telecomunicaciones y alquileres, mientras que el transporte público tendrá nuevos incrementos escalonados en el AMBA y otras regiones del país.

El desafío del Gobierno para sostener la desaceleración

En el equipo económico consideran que la estabilidad cambiaria y la menor presión sobre alimentos fueron determinantes para frenar la inflación.

Sin embargo, analistas privados remarcan que la desaceleración todavía es frágil y dependerá de factores sensibles como tarifas, consumo, dólar y actividad económica.