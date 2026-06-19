La industria volvió a caer en mayo y la UIA advirtió sobre una crisis en la producción

La actividad manufacturera registró una baja interanual cercana al 5% durante mayo, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina. La entidad alertó que el sector opera en niveles históricamente bajos y expresó preocupación por el avance de las importaciones y el estancamiento exportador.

La actividad industrial argentina registró una nueva caída durante mayo de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción manufacturera se contrajo cerca de un 5% en comparación con el mismo mes del año pasado y retrocedió un 0,8% respecto de abril.

El reporte señaló que, pese a algunas mejoras mensuales en sectores puntuales, el panorama general continúa siendo negativo y refleja las dificultades que atraviesa la industria nacional para recuperar dinamismo.

Entre los rubros que mostraron señales positivas se destacaron la construcción, con un incremento del 3,5% en los despachos de cemento y una suba del 1,9% en el Índice Construya, y la producción automotriz, que avanzó un 2,2% frente al mes anterior. Sin embargo, este último sector todavía se encuentra un 19,3% por debajo de los niveles registrados en 2025.

En contraste, otros indicadores profundizaron su deterioro. La producción metalmecánica cayó un 1,4% mensual, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial se desplomó un 11,2%. A su vez, la demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales descendió un 2,1%, un dato que suele reflejar una menor actividad dentro de las plantas productivas.

El contexto externo tampoco aportó alivio. Las exportaciones argentinas hacia Brasil retrocedieron un 7,6% en mayo, principalmente por menores envíos de vehículos y productos derivados de la molienda. Además, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial cayó un 6,2% respecto de abril.

Desde la UIA remarcaron que la industria opera actualmente cerca de un 10% por debajo de los niveles alcanzados en 2022. Los sectores textil y de maquinaria y equipo aparecen entre los más afectados, con retrocesos superiores al 20% interanual.

Frente a este escenario, dirigentes industriales expresaron su preocupación por el deterioro del entramado productivo. También advirtieron sobre el crecimiento de las importaciones de bienes terminados en detrimento de insumos para la producción local y señalaron que las exportaciones industriales permanecen estancadas desde hace más de una década.