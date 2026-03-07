La industria textil cayó 25,7% interanual y ya se perdieron más de 19.000 empleos en dos años

Un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas advierte que el sector trabaja al 35% de su capacidad instalada, mientras crecen las importaciones de ropa y se profundiza la pérdida de puestos de trabajo.

La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad registró una caída interanual del 25,7%, mientras que el sector ya perdió más de 19.000 empleos formales en los últimos dos años.

El estudio también revela que las fábricas trabajan apenas al 35% de su capacidad instalada, uno de los niveles más bajos dentro del sector industrial.

Fuerte caída de la producción en 2025

En el acumulado de 2025, la actividad textil registró una baja del 7,8%, mientras que el conjunto de la industria logró crecer 1,6%.

Los segmentos más golpeados fueron:

Tejidos y acabado de productos textiles

Hilados de algodón

Preparación de fibras textiles

En algunos casos, las caídas superaron el 30% interanual, lo que refleja el fuerte impacto de la caída del consumo y la retracción de la producción.

Capacidad instalada en niveles mínimos

En diciembre, el sector textil operó al 35% de su capacidad, ubicándose entre los rubros industriales con menor nivel de actividad, apenas por encima de la industria automotriz.

Aunque el indicador mostró una leve mejora frente a noviembre, sigue 7,9 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año antes.

En contraste, el promedio de toda la industria argentina operó al 53,8% de su capacidad instalada.

Más de 19.000 empleos perdidos

El impacto también se refleja en el mercado laboral. Datos de la Secretaría de Trabajo de Argentina indican que en noviembre de 2025 el sector textil, confecciones, cuero y calzado contaba con 102.000 puestos de trabajo formales, unos 11.000 menos que en el mismo mes de 2024.

Si se toma como referencia diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 19.000 empleos, con caídas interanuales consecutivas desde febrero de 2024.

Precios por debajo de la inflación

Otro dato que destaca el informe es la desaceleración de los precios del sector.

En enero de 2026, el rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” registró una variación mensual de -0,5%, según el índice de precios al consumidor del INDEC.

En términos interanuales, el aumento fue del 15,6%, aproximadamente la mitad de la inflación general, que se ubicó en 32,4%.

Crecen las importaciones de ropa

El comercio exterior muestra una situación dispar.

En enero de 2026, las importaciones totales de productos textiles alcanzaron 16.582 toneladas por 39 millones de dólares, lo que representó una caída frente al año anterior.

Sin embargo, las prendas de vestir importadas crecieron con fuerza, registrando un aumento del 129% en volumen y del 91% en valor respecto a enero de 2025.

El principal proveedor es China, que domina gran parte de las posiciones arancelarias tanto en prendas de punto como en tejidos planos.

Exportaciones: la única señal positiva

La única noticia favorable del informe proviene del comercio exterior.

En enero de 2026, las exportaciones textiles alcanzaron 1.237 toneladas por 3 millones de dólares, lo que implica un aumento del 203% en volumen y del 72% en valor frente al mismo mes del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los tejidos de punto, que multiplicaron por catorce su volumen exportado, mientras que otras categorías como hilados, materias primas y prendas también registraron subas, aunque más moderadas.