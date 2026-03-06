La industria en alerta: más de la mitad de las fábricas reportan caída en producción y ventas

Un informe elaborado por la entidad industrial reveló retrocesos en la actividad, atrasos en pagos y reducción de empleo en el sector manufacturero.

Más de la mitad de las empresas industriales del país registraron caídas en la producción y en las ventas durante enero, según una encuesta difundida por la Unión Industrial Argentina (UIA). El relevamiento se dio a conocer un día después de que la entidad reclamara mayor diálogo con el Gobierno nacional.

El estudio se realizó entre 644 compañías de distintos sectores y tamaños y reflejó un deterioro en la actividad del sector manufacturero. Los resultados mostraron retrocesos en producción, ventas y empleo en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), indicador que anticipa la evolución de la actividad, se ubicó en 36,5 puntos, con una baja de 7,5 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. El índice continúa por debajo del umbral de 50 puntos —que marca expansión— por decimoquinta medición consecutiva.

En producción, el 53,3% de las empresas reportó caídas, mientras que solo el 13% informó aumentos. En ventas internas, el 54,7% de las firmas indicó una disminución y apenas el 13,3% registró subas. En cuanto a las exportaciones, el 30% de las compañías señaló retrocesos y el 14,3% reportó mejoras.

El impacto también alcanzó al empleo. Durante enero, el 22,2% de las empresas redujo su plantel de trabajadores. Entre quienes realizaron ajustes, la mitad aplicó despidos, mientras que otras optaron por reducir turnos o implementar suspensiones.

La encuesta también reflejó dificultades financieras. El 45,6% de las empresas manifestó problemas para afrontar compromisos como salarios, pagos a proveedores, impuestos o servicios. Las mayores complicaciones se registraron en el pago de impuestos y proveedores, lo que generó mayores costos financieros y aumento del endeudamiento de corto plazo.

Entre los principales desafíos señalados por el sector, el 46,1% de las empresas mencionó la caída de la demanda interna como el problema más relevante. También aparecieron el aumento de costos y las dificultades para competir con productos importados.