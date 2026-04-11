La Fragata Libertad zarpa este sábado: inicia su 54° viaje de instrucción con una travesía internacional de cinco meses

El buque escuela de la Armada Argentina partirá desde Buenos Aires a las 13 y recorrerá América con escalas en Brasil, Estados Unidos y el Caribe. A bordo viajan más de 250 personas, incluidos 45 guardiamarinas en formación.

La Fragata ARA Libertad comenzará este sábado 11 de abril su 54° viaje de instrucción con partida prevista a las 13 desde el Apostadero Naval Buenos Aires.

La travesía, que se extenderá hasta el 19 de septiembre, tendrá una duración de más de cinco meses y abarcará distintos destinos de América, con escalas clave en Brasil, Estados Unidos y el Caribe.

Más de 250 tripulantes y 45 estudiantes en formación naval

A bordo del buque viajarán más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos e invitados. El eje central del viaje será la formación de 45 guardiamarinas en comisión, quienes serán evaluados durante toda la navegación.

El viaje está bajo el mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, acompañado por el capitán de fragata Juan Cruz Granja.

Los estudiantes pertenecen a distintas especialidades de la Armada Argentina y combinan formación académica con tareas operativas a bordo, en un sistema rotativo que simula las condiciones reales de servicio.

Cómo es la vida a bordo durante la travesía

Durante el viaje, toda la tripulación participa activamente en múltiples tareas. Desde maniobras de navegación hasta funciones cotidianas, como cocina o mantenimiento, cada integrante cumple distintos roles.

Los guardiamarinas alternan entre clases teóricas —con materias vinculadas a planificación naval, comunicaciones y ética institucional— y prácticas en diferentes puestos del buque.

Itinerario internacional: Brasil, Estados Unidos y el Caribe

El recorrido de la fragata estará centrado en la costa este del continente americano. El primer destino será Fortaleza, donde arribará a comienzos de mayo.

Luego continuará hacia varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo New Orleans, Norfolk, Baltimore, New York y Boston.

En la escala en Nueva York, la embarcación participará del evento internacional “Sail 250”, en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense.

El itinerario seguirá por Kingston, San Juan y Río de Janeiro, antes de regresar a la Argentina.

Regreso previsto y actividades diplomáticas

La travesía finalizará con una escala en Rada La Plata a mediados de septiembre y el arribo final a Buenos Aires el 19 de ese mes.

Durante cada parada, la Fragata Libertad también cumplirá funciones diplomáticas, con recepciones oficiales en las que se promocionan productos nacionales y se fortalecen vínculos internacionales.

Además, 30 civiles podrán participar del cortejo de despedida gracias a un sorteo organizado por la Armada a través de redes sociales.