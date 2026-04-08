La escribana reveló que Manuel Adorni compró un departamento en 12 cuotas sin interés

La testigo declaró ante la Justicia que el funcionario pagó un anticipo y financió el resto en un año. La causa por presunto enriquecimiento ilícito también analiza otras operaciones inmobiliarias.

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un dato clave: la escribana que intervino en sus operaciones inmobiliarias aseguró que uno de los departamentos fue adquirido mediante un financiamiento en 12 cuotas sin interés.

La declaración de la escribana en la causa por enriquecimiento

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró este miércoles como testigo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Según su testimonio, Adorni compró un departamento en el barrio porteño de Caballito tras pagar un anticipo de 30.000 dólares y financiar los 200.000 restantes en un plan de 12 cuotas sin interés acordado directamente con las vendedoras.

Las ex propietarias, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, deberán declarar en las próximas horas para ampliar detalles de la operación.

Cómo fue la operación inmobiliaria en Caballito

El inmueble en cuestión está ubicado sobre la calle Miró al 500. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la compraventa incluyó un esquema de pago poco habitual en el mercado: financiamiento total del saldo en cuotas mensuales sin interés.

Este tipo de acuerdo, según analizan fuentes del caso, es uno de los puntos bajo la lupa en la investigación, que busca determinar la legalidad y trazabilidad de los fondos utilizados.

Otras propiedades y financiamientos bajo análisis

Durante su declaración, la escribana también indicó que no cuenta con información sobre el origen del dinero utilizado por el funcionario para adquirir otras propiedades.

Entre ellas, mencionó un departamento en Parque Chacabuco y una vivienda en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en las que también intervino profesionalmente.

Además, confirmó otra operación en la que se repitió una modalidad de financiamiento: la compra de un departamento sobre la calle Asamblea.

Otro crédito: cuotas con interés y participación de acreedoras

En esa segunda transacción, Adorni accedió a un crédito de 100.000 dólares otorgado por Graciela Isabel Molina y su hija Victoria Cancio.

Según detalló la testigo, el 85% del préstamo corresponde a Molina y el 15% a Cancio. A diferencia del caso de Caballito, en esta operación se estableció un plan de devolución en 24 cuotas con un interés del 11%.

Avanza la investigación judicial

Como parte de las medidas dispuestas, el fiscal solicitó acceso a posibles conversaciones relevantes en el teléfono de la escribana, aunque ella indicó que ya no dispone del dispositivo.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, con foco en las condiciones de las operaciones inmobiliarias y la procedencia de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete.