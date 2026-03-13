La emoción de Nahuel Gallo al llevar por primera vez a su hijo al jardín tras volver de Venezuela

El gendarme argentino retomó su rutina familiar después de pasar más de 400 días detenido en Venezuela. Su esposa compartió en redes el momento en que pudo llevar a su hijo al jardín por primera vez desde su regreso.

El gendarme argentino Nahuel Gallo vivió uno de los momentos más emotivos desde su regreso al país: pudo llevar por primera vez a su hijo al jardín. La escena fue compartida en redes sociales por su esposa, María Alexandra Gómez, quien destacó el valor de volver a vivir los pequeños momentos cotidianos tras más de un año de incertidumbre.

El suboficial regresó a la Argentina a comienzos de marzo luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela, donde había sido arrestado en diciembre de 2024 y permaneció recluido en la cárcel de El Rodeo I.

El primer día de jardín de su hijo tras el regreso al país

A poco más de una semana de su llegada, Gallo comenzó a retomar su vida familiar. Entre controles médicos, encuentros con sus seres queridos y el proceso de recuperación emocional, llegó uno de los momentos más esperados: acompañar a su hijo Víctor, de tres años, en su rutina escolar.

La escena fue registrada y compartida por su pareja en redes sociales. “Al final, incluso los días más caóticos tienen algo hermoso”, escribió al publicar imágenes del trayecto hacia el jardín.

Para la familia, ese gesto simple representó mucho más que una actividad cotidiana: fue un símbolo del regreso a una vida normal después de meses de incertidumbre.

El mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras el emotivo momento

En su publicación, Gómez contó cómo fue ese instante tan esperado.

“Hoy vivimos uno de esos momentos tan simples de la vida diaria, pero que para nosotros significa muchísimo: Nahuel pudo llevar por primera vez a Víctor al jardín”, relató.

La mujer también describió la despedida en la puerta del establecimiento, que tuvo su cuota de emoción y adaptación. “Víctor decidió que quedarse no estaba dentro de sus planes. Hubo abrazos extra y caritas de ‘yo de aquí no me separo’”, escribió.

El mensaje reflejó el clima emocional que atraviesa la familia después de un largo período de separación.

Más de 400 días detenido en Venezuela y un regreso esperado

El caso de Gallo tuvo fuerte repercusión en Argentina. El gendarme fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela para visitar a su familia y permaneció 448 días privado de su libertad, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de espionaje, cargos que el Gobierno argentino rechazó.

Su liberación se concretó a fines de febrero y el regreso al país se realizó en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, donde se reencontró con su esposa y su hijo en una escena cargada de emoción.

La reconstrucción de la vida familiar después del cautiverio

Desde su llegada a la Argentina, el gendarme atraviesa un proceso de recuperación física y psicológica tras el prolongado cautiverio. También comenzó a dar sus primeros pasos para reconstruir la rutina familiar que quedó interrumpida durante más de un año.

En ese camino, cada gesto cotidiano adquiere un significado especial. Como resumió su esposa al cerrar la publicación: se trata de “volver a vivir esos momentos simples que tanto soñamos”.