La embajada rusa desmintió a Patricia Bullrich por la acusación sobre la grabación de audios 

La Embajada de Rusia desmintió este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó durante una entrevista radial que la filtración de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, es parte de un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, comienza el fuerte comunicado que la Embajada de Rusia difundió por redes sociales.

En las últimas horas, sigue el documento, “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno” pero “no se han aportado ningunas pruebas al respecto”.

En ese sentido, la Embajada de Rusia rechaza “categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas”, remarca el comunicado.

https://twitter.com/EmbRusiaEnArgEs/status/1962964834753941862

“El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, agrega el texto, en un mensaje dirigido al Gobierno de Javier Milei, que meses atrás denunció la existencia de un supuesto grupo de ciudadanos rusos operando en Buenos Aires para favorecer los intereses geopolíticos de Moscú.

“Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”, recuerda el comunicado.

Concluye: “El próximo mes de octubre, deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia“.