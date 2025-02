La “ejecución” de Marra y la “guillotina” de su hermana Karina: el violento lenguaje de Milei 

​

A Ramiro Marra, “lo ejecutaron”. ¿Y quiénes lo hicieron? Los responsables políticos de La Libertad Avanza (LLA) encabezados por Karina Milei. Así, con esa definición marcial, el presidente Javier Milei se refirió a la expulsión del inversionista y legislador porteño que fue echado de las filas del oficialismo luego de votar a favor del presupuesto porteño.

La descripción belicista, violenta y condenatoria utilizada por el jefe de Estado sintetiza cómo su mesa chica no admite ningún sesgo disidente a su conducción. ¿Por qué lo “ejecutaron” a Marra? “Por votar un presupuesto que implicaba un aumento de impuestos, algo que está en contra de la filosofía que postulamos”, sintetizó el presidente.

Pero la definición tuvo un ribete más criminalista: “Dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno sí, tiene una guillotina. Si usted hace cosas en contra de los parámetros que nosotros defendemos, guillotina”, ilustró el primer mandatario.

Milei sinceró la lógica que se utilizó con Marra pero también con cada uno de los más de cien funcionarios de primera, segunda y tercera línea que fueron echados del gobierno nacional. Sobre todo los setenciados que, como Marra, osaron enfrentar la autoridad de Karina Milei.

Al legislador porteño lo apartaron de un “guillotinazo” a pesar de haber sido una de los rostros más visibles de LLA y de apoyar e invertir a favor de Milei desde sus inicios en la política. La expulsión fue una decisión tajante a la que aún no se le ven los costos.

El 29 de enero pasado, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se informó que el apartamiento de Marra era “irreversible” y “como consecuencia de haber votado a favor del inaceptable amento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Esta lunes, durante una entrevista por un canal oficialista, el propio Presidente dejó claro que fue por eso y más: “Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía LLA en la ciudad, y cuando votó un presupuesto que implicaba un aumento de impuestos, algo que va en contra de la filosofía que postulamos, lo ejecutaron. No podemos avalar una suba de impuesto de ninguna manera”, sentenció.

Y la responsable de tomar esa decisión, transmitirla y ejecutarla, añadió el Presidente, fue “mi hermana”, quien se ocupa de dirigir “la línea política” del partido oficialista junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo.

“El Gobierno tiene tres líneas de acción: la gestión, la línea política y la batalla cultural”, precisó. “Yo me ocupo de los temas nacionales, no me meto con las provincias por una cuestión de federalismo; tampoco con la Ciudad de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó” a Marra, añadió Milei.

De todas maneras, explicó el mandatario, el apartamiento del legislador porteño también fue parte de la “batalla cultural” que está bajo su órbita. “Obvio, claro”, respondió cuando fue consultado al respecto. “Digamos, o sea, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno sí, tiene una guillotina”, cerró.