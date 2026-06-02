La “Economía del Fastidio” le cuesta a cada hogar argentino casi $24.000 por mes

Un informe privado estima que los costos ocultos del tiempo perdido, trámites engorrosos y cargos inesperados generan un gasto invisible que impacta en la vida cotidiana de los argentinos y equivale a unos $23.912 mensuales por hogar.

La denominada “Economía del Fastidio” ya tiene un impacto medido en la Argentina. Según un informe de la consultora Focus Market, cada hogar argentino pierde el equivalente a $23.912 por mes debido a costos ocultos, trámites engorrosos, demoras y prácticas comerciales que generan fricción en la vida cotidiana.

El estudio, elaborado a partir de estimaciones económicas y encuestas a consumidores, define a este fenómeno como el conjunto de “costos invisibles” que no aparecen en facturas pero que afectan directamente el consumo, el tiempo y la productividad de las personas.

El economista Damián Di Pace explicó que este tipo de costos se vincula a “la letra chica, los trámites interminables, las promociones confusas y los cargos sorpresa”, situaciones que obligan a los usuarios a invertir más tiempo y esfuerzo del necesario para realizar operaciones básicas.

El informe advierte que la llamada Economía del Fastidio no solo impacta en el bolsillo, sino también en el comportamiento de consumo y en la organización de la vida diaria, generando desgaste y frustración en los usuarios.

Según la estimación, el costo total de este fenómeno en el país superaría los 3.200 millones de dólares anuales, tomando como referencia el peso que tiene en otras economías. Esto equivale a unos 204 dólares por hogar al año.

Entre los principales factores que explican este costo se destacan la atención al cliente automatizada sin acceso a operadores humanos, los reclamos complejos, las suscripciones con aumentos no informados y los cargos adicionales que aparecen en etapas finales de las compras.

El relevamiento concluye que, en muchos casos, estas prácticas funcionan como parte del modelo de negocio de distintas empresas, trasladando al consumidor el costo del tiempo, la incertidumbre y la gestión de los problemas cotidianos.