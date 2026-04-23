La economía cayó 2,6% en febrero y marcó su peor retroceso mensual desde diciembre de 2023

El dato del INDEC refleja el impacto negativo de la industria, el comercio y el fin de la cosecha de trigo. En términos interanuales, la actividad también retrocedió 2,1%.

La actividad económica en Argentina registró una caída del 2,6% en febrero de 2026 respecto de enero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata del peor retroceso mensual desde diciembre de 2023 y uno de los datos más negativos del último año.

El indicador utilizado, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), mostró además que la serie desestacionalizada alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2025.

Caída de la actividad económica: impacto de la industria y el comercio

El retroceso estuvo impulsado principalmente por el mal desempeño de sectores clave de la economía. La industria manufacturera cayó 8,7% interanual, mientras que el comercio retrocedió 7%.

A esto se sumó el efecto del fin de la cosecha de trigo, que había impulsado los datos en meses anteriores y dejó de traccionar el nivel de actividad.

Variación interanual: la peor desde 2024

En comparación con febrero de 2025, la economía cayó 2,1%, marcando la peor variación interanual desde septiembre del año pasado.

Pese a este escenario, algunos sectores mostraron resultados positivos. Entre ellos se destacaron energía y minería (+9,9%), el agro (+8,4%) y la intermediación financiera (+6%), que ayudaron a amortiguar la caída general.

Fuerte disparidad entre sectores económicos

Los datos reflejan una marcada heterogeneidad en la actividad. Mientras los sectores vinculados a exportaciones y recursos naturales crecen, aquellos ligados al consumo interno muestran caídas significativas.

Desde consultoras privadas señalaron que esta dinámica evidencia una economía fragmentada, donde la demanda interna continúa debilitada.

Capacidad industrial en mínimos históricos

Uno de los datos más preocupantes es el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria, que se ubicó en 54,1% en el primer bimestre del año, el nivel más bajo desde 2002.

Entre los rubros más afectados se encuentran:

Insumos para la construcción y siderurgia (-11,8%)

Automotriz y autopartes (-7,3%)

Maquinaria y electrodomésticos (-5%)

Estos sectores están directamente vinculados a la inversión y al consumo, lo que amplifica el impacto sobre la actividad general.

Expectativas negativas en el sector industrial

Según la última encuesta del INDEC, los empresarios no proyectan mejoras en el corto plazo en variables clave como producción, empleo, demanda interna y exportaciones.

Entre los factores que más afectan al sector se destacan la baja demanda interna y la creciente competencia de productos importados.

La explicación del Gobierno y las perspectivas

Desde el Gobierno nacional buscaron relativizar el dato negativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la tendencia subyacente continúa en terreno positivo, con una leve suba del 0,1% en el indicador tendencia-ciclo.

Además, explicó que febrero tuvo menos días hábiles que el año anterior y estuvo atravesado por un paro general, factores que impactaron en la medición.