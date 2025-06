​

La posibilidad de una fallo de la Corte Suprema que proscriba política y electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner generó la reacción de una serie de gremios que se declararon en alerta y movilización. Los primeros en pronunciarse fueron la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Smata, la Bancaria, el Sitraju (judiciales), previsionales y ATE capital. Pero también hay, por ahora, una docena de regionales de la CGT (el número va creciendo) que están expresando su respaldo a la expresidenta, el rechazo a la posible detención, el reclamo de ponerle fin a la persecución de la actual presidenta del Partido Justicialista nacional y advierten que “la democracia está en peligro”. Los anuncios de estos sectores gremiales incluye la posibilidad de realizar una movilización e incluso un paro que se definirá en las próximas horas.

La UOM, que conduce Abel Furlán, es una de las grandes organizaciones sindicales que expresaron desde un primer momento la solidaridad con CFK. Ahora, ante la posibilidad cierta de que la Corte se sume al esquema de persecución y proscripción contra ella, advierte que los supremos pretenden “ser el brazo ejecutor de un fallo dictado por los verdaderos dueños del poder en la Argentina”. Por eso los metalúrgicos afirman que la atacan “porque no soportan que siga de pie, con coraje, enfrentando a Milei, Macri, Magnetto y las corporaciones que quieren una Argentina para pocos”. Es más, asegura el gremio que “no quieren que Cristina compita porque saben que gana. No quieren que Cristina hable porque saben que incomoda. No quieren que Cristina exista porque saben que representa al pueblo”.

En esa línea se expresó Furlán que, consultado por esta situación, indicó que “no descartamos ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la justicia que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina Kirchner”.

Por su parte, el secretario adjunto de Smata, Mario “Paco” Manrique afirmó que ante la posibilidad de una condena de la Corte “nos tiene que poner en alerta a todos los argentinos y argentinas que se sientan identificados con Cristina y con el modelo que ella representa”, dijo. Luego agregó que “no podemos dejar que la voluntad popular se proscriba por una justicia totalmente cuestionada y que no puede fundamentar sus decisiones en cuestiones lógicas y jurídicamente sostenibles”.

Vanesa Siley además de diputada nacional conduce el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y ante la posibilidad de un fallo de la Corte afirmó que “vamos a parar, marchar y a hacer movilizaciones, porque sino es dejarnos avasallar. Cuando se habla de proscripción no es solamente a Cristina, nos proscriben a todos los que la queremos votar”, afirmó.

Hasta ahora no hubo una posición pública de la CGT. Algunos de los dirigentes aseguraron que una de las razones de esta “demora” está en la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Europa y que buena parte de la conducción se encuentra allí.

Sin embargo, durante la jornada de este lunes más de una docena de regionales de la CGT no esperaron y comenzaron a expresar su rechazo a la posible proscripción. Las hay de la provincia de Buenos Aires pero también de otras provincias donde todas advierten que “la democracia está en peligro”.

“Hoy levantamos la voz con el corazón en la mano y la historia en la espalda, para defender a CFK, una compañera que jamás se arrodilló ante los poderes reales y por eso la persiguen”, aseguró la conducción de la CGT Regional Chivilcoy.

Otra regional que se expresó fue la de Neuquén que no solo advierte que la democracia está en peligro y afirma que la proscripción no tiene otro objetivo que evitar que vuelva el modelo que expresa CFK y que es absolutamente diferente al que representa Milei. “Invierten en espionaje interno para desfinanciar la salud y la educación. Invierten en represión y a los jubilados les quieren vetar los aumentos. Hablan de libertad, pero le ponen techo a las paritarias y pretenden restringir la protesta social y el derecho a huelga”. En otro tramo, la CGT neuquina sostiene que “hoy vienen por Cristina, por un modelo de país con todos y todas adentro. Mañana vendrán por ella, por él y por vos, por todos los que queremos una Argentina mejor”.

Desde el extremo sur del país, desde la Regional Ushuaia de la CGT, rechazan también la proscripción a CFK y afirman que “defender la democracia también es exigir que la justicia funcione con transparencia, independencia y responsabilidad institucional”.

La regional Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, también emitió un comunicado donde afirma que la persecución a Cristina Kirchner se profundiza “con una ofensiva judicial que busca proscribirla, silenciarla y borrar de la escena política a quienes representan los intereses del pueblo trabajador”.

“El nefasto fallo que empujan para que la Corte sentencia y lleve presa a Cristina es el intento por disciplinar y proscribir a todos aquellos que osamos enfrentarlos”, afirma la Regional Oeste de la CGT que incluye Merlo, Moreno y Marcos Paz. Por último afirma que “no eran solo amenazas verbales. Sabemos muy bien que después de las palabras vienen los hechos. Por eso, como no pudieron matarla ahora la quieren presa”.