La crisis en el Garrahan continúa 

Los trabajadores del Hospital Garrahan desmintieron los dichos del presidente Javier Milei y ratificaron el paro convocado para el próximo miércoles en reclamo por la recomposición de los salarios de los trabajadores de la institución pediátrica. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) aseguraron en una publicación en redes sociales que “Milei volvió a mentir” sobre el hospital de niños y repudiaron que el Presidente “insulte a periodistas por apoyar al Garrahan”. “Opinar sobre las declaraciones hechas por el Presidente en el día de ayer es bajarse a un mismo nivel, y nosotros lo que presentamos son datos”, dijo a Página/12 Belén, médica de planta del hospital.

La profesional señaló que hasta ahora “no hubo ninguna reunión de negociación salarial, dado que en las dos reuniones de conciliación obligatoria no se presentaron las autoridades del hospital”. Por otra parte, indicó que “teóricamente esta semana próxima ocurriría una nueva reunión, de la cual estamos expectantes, iba a suceder el día lunes pero ayer a última hora informaron que va a ocurrir el día jueves”. Un cambio que, según Belén, no modifica el paro programado para el 25 de junio: “Hemos organizado un festival al cual van a concurrir diversos artistas, como ya hemos hecho en otros momentos. Es abierto a la comunidad, todos los que quieran acercarse, participar y apoyarnos de esa manera son bienvenidos”.

Milei buscó evitar en todo momento concliar con los trabajadores del hospital y en declaraciones televisivas sostuvo que “el 70 por ciento del personal es administrativo” y que el Garrahan fue utilizado “para esconder militantes políticos”. “Yo lamento que los que hicieron el reclamo mintieron. Y que, además, contaran con la connivencia y complicidad de periodistas que son unos delincuentes, unos mentirosos”, dijo Milei. El presidente también aseguró que “en otros países del mundo las residencias médicas no son rentadas” y que “en otros casos hasta pagan por las residencias”. “Ahora lo que estamos haciendo es que las residencias no sean hechas por extranjeros para que queden entre los argentinos y pueda generar más ingresos”, añadió.

A través de su cuenta de Instagram, desde Apyt publicaron cifras salariales y laborales que desmintieron al mandatario. “El Garrahan tiene 4728 trabajadores, solo 473 son administrativos (10 por ciento), no 70 por ciento como dijo Milei”, explicaron. Respecto a la afirmación de Milei sobre un supuesto aumento del 240 por ciento del presupuesto del hospital dispuesto por su Gobierno, desde el sindicato aseguraron que “de ser real ese porcentaje, cosa que no ha sido chequeada, no mejoró salarios ni funcionamiento”, ya que “desde el 10 de diciembre de 2023 hay una inflación del 310 por ciento” y hay “200 renuncias de profesionales en 2025”.

“Es muy grave que el Presidente mienta, lo hizo en un medio privado, donde le chuparon las medias”, sostuvo Alejandro Lipcovich, secretario de la Junta Interna de ATE Garrahan, en diálogo con AM 750, y afirmó que Milei dio cifras engañosas respecto de la situación de los ingresos de los trabajadores y de la composición de la planta laboral del hospital pediátrico. “Mintió respecto del salario, dijo que no se podría comparar con la canasta de pobreza de una familia y que debe compararse con la línea de pobreza de un individuo, lo que es absurdo, porque el salario que tiene carácter alimentario es precisamente para mantener familias, que naturalmente son diversas, salvo que pretenda que los niños trabajen o sean vendidos, como dijo alguna vez”, afirmó Lipcovich, quien sostuvo también que “pretender que un trabajador compare su salario con la línea de pobreza es absurdo, porque el salario es para mantener familias”.

Belén es médica de planta del Garrahan y participa de la lucha por la recuperación salarial y la defensa de la principal institución pediátrica de Argentina y de América Latina. “Opinar sobre las declaraciones hechas por el Presidente en el día de ayer es bajarse a un mismo nivel, y nosotros lo que presentamos son datos”, dijo a este diario y sostuvo que “son datos que surgen de su propia administración, como por ejemplo, que casi el 70 por ciento de los trabajadores del hospital se dedican a tareas asistenciales, es decir, que están en contacto directo con el paciente, incluyendo no solamente al personal médico sino al de enfermería, a técnicos, extraccionistas, farmacéuticos y un montón de otras profesiones que trabajan en el hospital”. “Estos datos están publicados en el anuario de la página web del hospital, son datos públicos a los cuales cualquiera puede acceder, y demuestran cómo está constituido el personal del Hospital Garrahan”, añadió.

Belén, la médica del Garrahan, destacó ante este diario la importancia de sostener el reclamo que protagonizan los médicos y residentes del hospital de niños. “Nuestra lucha aún continúa porque no solamente pedimos una recomposición salarial sino que defendemos lo que consideramos justo, que es una salud pública gratuita y de calidad para toda la población de la Argentina”, afirmó.

Por otra parte, la médica resaltó que “somos un hospital que, por más de que esté situado en la ciudad de Buenos Aires, trabajamos en red con todo el país y sustentamos y apoyamos a un montón de otros hospitales de distintas provincias, por eso consideramos que es el momento justo para estar unidos y defender entre todos lo que es el Hospital Garrahan y la salud pública”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli