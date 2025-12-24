La Cooperativa Andresito cayó en cesación de pagos y profundiza la crisis de la yerba mate

Una de las cooperativas yerbateras más importantes de Misiones anunció que no podrá cumplir con sus compromisos financieros. Productores advierten que la desregulación del mercado aceleró el deterioro de toda la cadena productiva.

La crisis que atraviesa el sector yerbatero de Misiones sumó en los últimos días un episodio de alto impacto: la Cooperativa Yerbatera Andresito confirmó formalmente el inicio de un proceso de cesación de pagos, al no poder afrontar sus compromisos financieros con socios y proveedores debido a una “situación económica compleja”.

La decisión fue comunicada mediante una nota firmada por el Consejo de Administración, encabezado por su presidente Juan Carlos Amann, en la que se informó que “lamentablemente no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”. El comunicado generó una fuerte preocupación en Comandante Andresito y en todo el arco yerbatero provincial, dado el peso económico y simbólico de la entidad.

Se trata de la primera cooperativa de gran escala que reconoce públicamente una situación de este nivel en el actual contexto económico, aunque productores y organizaciones advierten que el caso no es aislado.

Desde fines de 2023, pequeños y medianos productores vienen alertando que la actividad ingresó en una crisis comparable a la de la década del ’90, con caída de ingresos, pérdida de rentabilidad y riesgo de exclusión para cientos de familias que dependen de la yerba mate.

La desregulación como punto de quiebre

El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2023, cuando el Gobierno nacional avanzó con el DNU 70/23, reduciendo las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Durante más de dos décadas, el organismo había cumplido un rol central en la regulación de la cadena productiva, fijando precios mínimos y mediando entre productores, secaderos e industria.

Con la desregulación, el mercado quedó librado a negociaciones individuales, sin un piso de precios para la hoja verde. A esto se sumó la falta de designación de autoridades plenas en el INYM, lo que, según productores y cooperativas, dejó al sector sin herramientas para evitar prácticas comerciales abusivas.

Las consecuencias fueron inmediatas: el precio de la hoja verde cayó en distintos puntos de Misiones a valores de entre 180 y 220 pesos por kilo, muy por debajo de los más de 450 pesos que los productores estiman necesarios para cubrir costos básicos.

Además, se extendieron los plazos de pago, con cheques a 90, 120 y hasta 180 días, en un contexto de aumento sostenido de los costos de insumos, logística y mano de obra. Frente a este escenario, muchos productores optaron por no cosechar parte de la zafra de verano, al considerar que implicaba asumir pérdidas.

Protestas y concentración del mercado

Durante 2024 y 2025, el malestar se expresó en movilizaciones, yerbatazos, cortes de ruta y protestas tanto en Misiones como en la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) calificaron el esquema actual como “excluyente y socialmente depredador”.

Según estimaciones del sector, la desregulación favoreció una mayor concentración del mercado, con un reducido grupo de empresas controlando gran parte del procesamiento industrial, mientras crecen las importaciones desde Paraguay y Brasil.

Un golpe simbólico al cooperativismo

La situación de Andresito tiene un fuerte valor simbólico. La cooperativa está integrada por unas 130 familias productoras, cuenta con más de 40 años de trayectoria y logró posicionar su marca entre las más vendidas del país. Entre enero y octubre de 2025 despachó más de 5,5 millones de kilos, ubicándose en el puesto 11 del ranking nacional, además de exportar a mercados como Chile, Rusia y Siria.

La cesación de pagos deja al descubierto la fragilidad de toda la cadena yerbatera, incluida la de las cooperativas, que históricamente funcionaron como herramientas de organización y defensa de los productores y que hoy también se ven asfixiadas por la caída de precios, la demora en los cobros y la falta de reglas claras.