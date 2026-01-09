La construcción volvió a derrumbarse en noviembre: cayó 4,1% y tocó su peor nivel en más de un año

La actividad de la construcción registró una caída del 4,1% mensual en noviembre, según el INDEC, y marcó su peor desempeño desde octubre de 2024. El sector también mostró una baja interanual del 4,7% y las empresas anticipan un escenario sin mejoras en el corto plazo.

La construcción volvió a mostrar números en rojo y profundizó la tendencia negativa que arrastra desde el último trimestre. De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) difundido por el INDEC, en noviembre el sector se contrajo 4,1% en términos desestacionalizados, extendiendo la caída registrada en octubre.

El dato representa el peor nivel de actividad en más de un año, solo comparable con la fuerte baja de octubre de 2024, cuando la contracción había alcanzado el 5,1%.

Retroceso interanual y señales mixtas en el acumulado

En la comparación con el mismo mes del año anterior, la construcción mostró una baja del 4,7% interanual. En tanto, el acumulado de 2025 arroja una variación positiva del 6,6%, aunque el número todavía es provisorio y quedará sujeto al resultado de diciembre.

El empleo crece, pero no alcanza para revertir la tendencia

Pese al deterioro de la actividad, el informe del INDEC reflejó un dato positivo en materia laboral. La cantidad de puestos de trabajo registrados en la construcción aumentó 3,5% interanual, alcanzando los 392.130 trabajadores en todo el país.

También se observó un avance en las superficies autorizadas por permisos de edificación, que crecieron 4,1% interanual y totalizaron 1.601.008 metros cuadrados, un indicador que muestra cierta expectativa de mediano plazo, aunque todavía sin impacto inmediato en la actividad.

Materiales: subas puntuales y fuertes caídas en insumos clave

El consumo aparente de insumos para la construcción se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior, aunque con comportamientos muy dispares entre los distintos materiales. Se destacaron aumentos significativos en los artículos sanitarios de cerámica, el hormigón elaborado y el asfalto, mientras que se registraron caídas pronunciadas en ladrillos huecos, yeso y pisos y revestimientos cerámicos, todos insumos directamente asociados a la obra privada.

En el balance anual, el asfalto, los artículos sanitarios y el hormigón mostraron los mayores incrementos, mientras que las compras de ladrillos huecos y yeso cerraron el año con bajas.

Empresarios sin expectativas de mejora a corto plazo

El relevamiento de expectativas incluido en el informe oficial refleja un clima de pesimismo generalizado. Entre las empresas constructoras privadas, el 68,5% considera que el nivel de actividad no cambiará en los próximos tres meses, mientras que un 18,5% anticipa una caída y solo un 13% espera una mejora.

En el segmento de empresas orientadas mayormente a la obra pública, más de la mitad estima que la actividad se mantendrá estable, aunque un porcentaje relevante prevé una contracción, lo que refuerza la idea de un inicio de año complejo para el sector.

Con estos números, la construcción continúa siendo uno de los rubros más golpeados de la economía, con caída de actividad, señales mixtas en empleo y expectativas empresarias que no anticipan una recuperación inmediata.