La CGT se moviliza por la Memoria 

​

La mañana del viernes fue intensa en los pasillos de la CGT. Primero recibieron a Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno durante la represión del 12 de marzo pasado. El encuentro sirvió para que la conducción sindical le ofreciera toda su solidaridad y acompañamiento en el reclamo de justicia. Luego, un delegación de dirigentes de los organismos de derechos humanos se reunió para coordinar la marcha del lunes 24 de marzo, Día de la Memoria. “Este modelo empieza a cerrar con las balas y esto es lo que el movimiento obrero, la política y todos quienes somos parte del acuerdo democrático del 30 de octubre de 1983 no vamos a permitir. Por esto tenemos en claro porque marchamos el 24 de marzo”, aseguró el triunviro Héctor Daer.

El encuentro con Fabián Grillo se pautó luego de la marcha del miércoles pasado. Poco después de las 10.30 llegó el padre de Pablo con su rostro menos preocupado. No es para menos. Su hijo ha mostrado una importante mejoría aunque, como advirtió, la situación de gravedad no ha sido superada. “Sigue con los ojos abiertos, sin respirador que eso es importante”, indicó e incluso advirtió que tiene un video para su hijo con un mensaje de Ricardo Bochini, la estrella de todos los tiempos de Independiente y del que su hijo es hincha. Por ahora no se lo mostró pero dijo que cuando lo vea “seguro que habla”.

En la reunión participó el titular del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien advirtió que “los responsables de la salvaje agresión que sufrió Pablo tienen que pagar las consecuencias”. Ante ello, Grillo indicó en referencia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que “me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira y cómo la va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente. Es absurdo, burdo, grotesco”, afirmó.

Mientras se realizaba la reunión de Grillo con la conducción de la CGT comenzaron a llegar los referentes de los organismos de derechos humanos. Los abrazos y los saludos se sucedieron con extrema calidez. De hecho el papá de Pablo participó un rato en el encuentro de los organismos con la CGT, pero luego retornó al hospital Ramos Mejía donde está internado su hijo. Como afirmó, trata de no estar muy lejos de su hijo en estos días complejos que atraviesa.

El encuentro con los organismos tuvo dos momentos. Uno en la sala de reuniones del consejo directivo. Allí acordaron cómo será la participación de la CGT. Los gremios se van a ubicar, detrás de una bandera de la central obrera, en Diagonal Sur. Desde allí tienen pensado ingresar todo lo que se pueda a Plaza de Mayo. El hecho de que este año se realice una marcha unificada hace prever que será mucho más importante en cantidad de gente.

“Resulta reconfortante que la CGT acompañe las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, sobre todo a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, afirmó a Página/12 Charly Pisoni, referente de H.I.J.O.S., que participó del encuentro junto a María Adela Antokoletz por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El encuentro fue considerado por los organismos como “muy bueno” porque se logró una continuidad en la articulación de las actividades previstas para los 24 de marzo. Desde el año pasado, la CGT se sumó de manera institucional a la marcha del Día de la Memoria. En otros tiempos, la participación se realizaba a través de la presencia de dirigentes sindicales o gremios aislados. Uno de los que participó, incluso siendo ya secretario general de la CGT, fue Saúl Ubaldini. En ese sentido, los organismos plantearon la posibilidad de realizar un homenaje al dirigente cervecero. Una actividad que se realizará en los próximos meses.

Poco después todos los participantes del encuentro se trasladaron hasta el salón Felipe Vallese. Ahí Daer afirmó que el modelo que representa el gobierno libertario “empieza a cerrar con las balas y esto es lo que el movimiento obrero, la política y todos quienes somos parte del acuerdo democrático que firmamos implícitamente el 30 de octubre de 1983 no vamos a permitir”. En ese sentido, el triunviro de la CGT advirtió que la central obrera marchará este 24 de marzo “por todo lo que pasó para que no se olvide; veo esta platea que nos escucha y las tres cuartas partes partes lo vivieron de muy pequeños y que estén hoy presentes es para nosotros fundamental porque esto es lo que tenemos que conservar porque no podemos permitir vulnerar los valores democráticos. No podemos permitir que la represión frene la potestad constitucional que tiene el pueblo argentino de protestar, de peticionar y de marchar”, afirmó.

El Felipe Vallese estaba colmado de militantes sindicales que habían llegado para acompañar a los representantes de los organismos.

Antes, habló la dirigenta judicial Maia Volconvinsky, que junto a Julio Piumato integran la secretaría de Derechos Humanos de la CGT: “La Dictadura vino a instalar un modelo económico de hambre, de pobreza, de destrucción de la industria, de apertura indiscriminada de las importaciones; igualito a como se está profundizando ahora con este Gobierno, también de timba financiera”, destacó. Volconvinsky por último reivindicó a los trabajadores y dirigente sindicales desaparecidos por la dictadura militar.