La carne volvió a subir fuerte en marzo y supera ampliamente a la inflación

Según el IPCVA, los cortes vacunos aumentaron 10,6% el mes pasado, mientras que la inflación habría rondado el 3%. Desde octubre, la carne acumula un alza del 35,9%.

El precio de la carne vacuna registró una fuerte suba durante marzo y volvió a ubicarse por encima de la inflación general.

De acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, los cortes de vaca aumentaron en promedio un 10,6% en el tercer mes del año, mientras que las consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor se ubicó entre el 3% y el 3,5%.

El incremento se suma a una tendencia que se mantiene desde octubre de 2025, período en el que la carne acumula un ajuste del 35,9%, muy por encima del aumento general de precios.

Incluso el Instituto Nacional de Estadística y Censos había señalado que en febrero la división con mayor incidencia en la inflación fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,3%, impulsada principalmente por la suba de carnes y derivados.

La brecha entre el precio de la carne y la inflación comenzó a ampliarse en los últimos meses. Mientras en octubre el aumento fue del 2,8% frente a un IPC del 2,3%, en noviembre la carne subió 8,3% contra una inflación del 2,5%, y en diciembre el incremento alcanzó el 11% frente a un 2,8% del índice general.

El informe también muestra diferencias con otras proteínas. En marzo, el pollo registró un alza del 10,9%, levemente por encima de la carne vacuna, mientras que el cerdo subió 6,3%. En la comparación interanual, los cortes vacunos acumulan un aumento del 68,6%, el pollo del 49,1% y el cerdo del 28,1%.

Estos incrementos explican el cambio en los hábitos de consumo, con mayor demanda de pollo y cerdo como alternativas más económicas frente al sostenido encarecimiento de la carne vacuna.