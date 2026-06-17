La canasta de crianza superó los $676 mil por mes para niños en edad escolar

Según el último informe del INDEC correspondiente a mayo de 2026, el costo de crianza volvió a aumentar y ya supera los $500 mil mensuales en todos los tramos etarios. Los gastos más elevados se registran en niños de entre 6 y 12 años.

El costo de criar a un hijo en Argentina continúa en aumento. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondientes a mayo de 2026, la canasta de crianza ya supera los $500 mil mensuales para todas las edades y alcanza su valor más alto en los niños de entre 6 y 12 años.

Según el informe oficial, el gasto mensual estimado para la crianza de un niño en edad escolar llegó a los $676.431. En tanto, para los bebés menores de un año el costo fue de $515.236 mensuales.

Los valores varían según la edad. Para los niños de entre 1 y 3 años, la canasta de crianza alcanzó los $616.046, mientras que para aquellos de entre 4 y 5 años se ubicó en $538.587.

La medición elaborada por el INDEC contempla tanto los gastos directos vinculados al consumo de bienes y servicios como el valor económico del tiempo destinado al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de los gastos considerados se incluyen alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación, vivienda y recreación. A esto se suma la estimación del tiempo que las familias deben destinar a las tareas de cuidado, un componente que tiene un peso significativo en el cálculo final.

El informe refleja el impacto que tiene el aumento del costo de vida sobre los hogares argentinos y expone la creciente dificultad para afrontar los gastos vinculados a la crianza en un contexto económico complejo.

Los datos se conocieron pocos días después de que el organismo también informara que una familia tipo necesitó cerca de $1,5 millones mensuales para no caer por debajo de la línea de pobreza, marcando la presión que enfrentan los ingresos familiares frente al incremento sostenido de los costos básicos.