La canasta básica sin TACC cuesta 12% más que la tradicional: cuánto debe gastar por mes un adulto en alimentos sin gluten

Un informe de Focus Market reveló que la canasta alimentaria sin TACC alcanza los $231.479 mensuales por persona, frente a los $206.137 de la canasta tradicional. Los mayores aumentos se registran en cereales y snacks certificados sin gluten.

Un informe elaborado por la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X reveló que mantener una alimentación sin TACC implica un gasto mensual superior al de la canasta básica tradicional.

Según el relevamiento, la canasta básica alimentaria sin gluten tiene un valor promedio de $231.479,27 por persona adulta, mientras que la canasta omnívora tradicional alcanza los $206.137,28 mensuales, lo que representa una diferencia del 12%.

Cuánto cuesta la canasta básica alimentaria tradicional en Argentina

El estudio parte de una canasta básica alimentaria omnívora compuesta por seis grandes categorías de productos:

Cereales

Proteínas

Lácteos

Frutas y verduras

Aceite

Snacks

Con las cantidades recomendadas para cubrir las necesidades nutricionales de un adulto promedio, el valor total de esta canasta alcanza $206.137,28 por mes por persona.

“Desde la perspectiva de estructura de mercado, la canasta básica alimentaria tradicional opera en un entorno relativamente más competitivo y con amplias economías de escala, debido a la alta presencia de proveedores masivos y canales de distribución convencionales”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Cuánto cuesta una canasta básica sin TACC y por qué es más cara

El informe también relevó una canasta alimentaria sin TACC, es decir, libre de gluten (proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno).

Este modelo alimentario mantiene las mismas categorías de productos, pero reemplaza los alimentos por versiones certificadas sin gluten y con ingredientes alternativos.

El resultado muestra que el costo mensual asciende a $231.479,27 por adulto, lo que implica un 12% más que la canasta tradicional.

“De acuerdo al informe, la canasta básica alimentaria sin TACC tiene un precio promedio un 12% superior al de la canasta básica tradicional”, señaló Di Pace.

Cereales y snacks sin gluten: los productos que más encarecen la canasta

El análisis de Focus Market detectó que la diferencia de precios se concentra en algunos rubros específicos.

Los mayores aumentos se registran en:

Cereales sin TACC: +42%

+42% Snacks certificados sin gluten: +230%

Esto se debe a que estos productos requieren procesos productivos especiales, certificaciones y menor escala de producción, lo que impacta directamente en el precio final.

Según el informe, la canasta sin TACC funciona en un mercado más concentrado, con menos proveedores especializados y una mayor dependencia de regulaciones específicas.

La dificultad para encontrar productos sin TACC en un solo lugar

Otro punto que destaca el estudio es la fragmentación de la oferta comercial.

En muchos casos, los productos necesarios para completar la canasta sin gluten no se encuentran en un único establecimiento, lo que obliga a los consumidores a recorrer varios comercios.

Esto genera un costo adicional en términos de accesibilidad, tiempo de búsqueda y logística de compra.

“La certificación de gluten, los insumos alternativos como harinas especiales y los procesos de producción segregados implican costos adicionales que no se distribuyen homogéneamente en toda la cadena de valor”, explicó Di Pace.

Qué criterios nutricionales se utilizaron para calcular la canasta

El informe fue elaborado siguiendo estándares nutricionales y metodológicos de organismos nacionales e internacionales.

Entre ellos:

INDEC: metodología de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

metodología de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Ministerio de Salud de la Nación: Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Organización Mundial de la Salud (OMS): requerimientos energéticos promedio para adultos.

Las recomendaciones nutricionales incluyen:

Cereales y derivados: 45% a 55%

45% a 55% Proteínas: 15% a 20%

15% a 20% Grasas: 25% a 35%

25% a 35% Frutas y verduras: alto volumen y baja densidad calórica

alto volumen y baja densidad calórica Lácteos o equivalentes: fuente de calcio y proteína

El consumo energético estimado se ubica entre 2.200 y 2.400 calorías diarias por adulto.

Nuevo etiquetado para alimentos sin gluten en Argentina

El informe también recuerda que a fines de 2023 se actualizó la normativa sobre Alimentos Libres de Gluten (ALG) en Argentina.

La nueva regulación incorporó un logo identificador con la leyenda “SIN GLUTEN”, que convivirá durante un período de transición con el tradicional sello “SIN TACC”.

La norma establece que:

El contenidtación para el nuevo etiquetado es de tres años, hasta el 2 de diciembre de 2026.

Durante ese período, ambos sellos podrán verse simultáneamente en las góndolas de supermercados y comercios.