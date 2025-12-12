La Cámpora se rompe en La Plata y la pata territorial se va con Alak

La agrupación de Máximo Kirchner atravesó en las últimas horas una durísima ruptura en La Plata y perdió todo el armado territorial que se fue con Julio Alak. El intendente cerró un acuerdo con Pablo Elías, un referente de La Cámpora que había sido designado justamente para condicionar al jefe municipal.

En el cierre de listas de 2023, La Cámpora logró imponer a Elías en el primer lugar de la lista de concejales, pese a las quejas de Alak. Es que el primer concejal es un tema sensible para los intendentes toda vez que es quien lo sucede en caso de licencia. La maniobra buscó tener a tiro a Alak durante todo su mandato.

Sin embargo, en dos años, las diferencias entre la conducción de La Cámpora y Elías se fueron profundizando, al tiempo que Alak le daba cada vez más espacio para moverse en la estructura del municipio.

El acuerdo se terminó cerrando en las últimas horas. Elías armará una agrupación que llevará el nombre FUP-Germán Abdala y reportará directamente a Alak.

Alak sumó el apoyo del socialismo a Fuerza Patria para la elección del domingo

La ruptura en La Plata supone una crisis gravísima para La Cámpora. En particular en la estructura de poder que conduce el jefe político de la agrupación, Martín Alaniz, un amigo de la infancia de Máximo en Santa Cruz.

Alaniz es el administrador de recursos y enlace con Máximo. El diputado provincial Ariel Archanco funciona como la pata política (Archanco es además presidente del PJ local). En tanto, Elías era la pata territorial de La Cámpora. Por fuera de ese esquema articula la ministra de Cultura, Florencia Saintout.

El quiebre impacta sobre una variable transversal para el peronismo: el poder territorial. Es que más allá de los espacios históricos, en el peronismo de La Plata la base territorial más reciente es la que construyó el ex intendente Pablo Bruera, quien perdió el municipio en 2015. Desde entonces esa militancia fue cooptada en un 80% por Elías, con recursos que le proporcionaba Alaniz.

Pablo Elías en los barrios de La Plata.

Elías fue quien puso el cuerpo para ir armando esa estructura territorial que ahora tiene un peso importante dentro del peronismo de la ciudad capital. Su salida de La Cámpora no es en soledad sino acompañado por docenas de referentes de segundas líneas, en su mayoría nombres poco conocidos pero con un fino entendimiento de los resortes del poder en los barrios de un distrito que ocupa el segundo lugar en cantidad de población detrás de La Matanza.

Alaniz juró la semana pasada como secretario de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados, un espacio que absorbió parte de las atribuciones más complicadas que tenía la secretaría Administrativa, el área que quedó en el centro de las miradas con el Caso Chocolate.

En La Cámpora mastican bronca. Este jueves juraron los nuevos concejales y las tensiones se sintieron en los pasillos del Concejo Deliberante. El kirchnerismo sostiene que Alak llegó al poder con el esfuerzo de todos los sectores del peronismo y ahora termina forzando una ruptura. En líneas generales, son los mismos argumentos que sirven para cuestionar a Axel Kicillof.

También ven a la figura de Andrés Larroque detrás de la ruptura. Entienden que desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad el Cuervo puede garantizar una estructura de recursos en contratos y alimentos que le permite a Elías sostener su estructura territorial por fuera de La Cámpora.