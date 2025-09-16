La Cámara revocó el fallo que le permitía a Cristina Kirchner votar en las elecciones de octubre 

​

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó este lunes una sentencia de primera instancia que le permitía a Cristina Kirchner votar en las elecciones legislativas nacionales 2025. De esta manera, la expresidenta queda excluida del padrón electoral y sin la posibilidad de participar en los comicios programados para el domingo 26 de octubre.

La CNE resolvió revocar el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había emitido el 18 de julo pasado una sentencia para mantener a la exmandataria en el padrón electoral0. Así, la expresidenta se quedó sin posibilidad de votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión es un trámite administrativo que responde al cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, indicaron desde el tribunal.

El fallo inicial había considerado que la condena que pesa sobre Cristina –en el marco de la Causa Vialidad–, que la inhabilita para ocupar cargos públicos de por vida, no anulaba automáticamente su derecho al voto. La fiscalía provincial apeló esa decisión, y ahora la CNE la revocó. En su resolución, la Cámara destacó dos puntos centrales: primero, que l a sentencia se dictó de oficio, sin que la propia Cristina Kirchner o su defensa lo solicitaran; segundo, que no hubo un análisis concreto del caso, algo que la jurisprudencia exige, evaluando la naturaleza del delito y la condena. Por ello, el tribunal reafirmó que no puede aplicarse una habilitación genérica a quienes tienen condenas judiciales firmes.

Cabe subrayar que la expresidenta nunca solicitó permanecer en el padrón, por lo que su exclusión es un cumplimiento de los pasos legales establecidos. En la práctica, esto implica que no podrá emitir su voto ni postularse en los comicios, pero no introduce cambios en la campaña ni en la estrategia política del kirchnerismo.