La Cámara de Diputados dio media sanción al Super RIGI con 130 votos a favor. Karina Milei estuvo en el recinto durante la votación.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por la noche la media sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (conocido como “Super RIGI”), en una sesión marcada por la avanzada del oficialismo sobre su agenda económica y un fuerte acompañamiento de bloques aliados.

La iniciativa fue aprobada con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, entre ellas la de la diputada Lourdes Arrieta. Con este resultado, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el Senado.

En paralelo, la jornada legislativa también dejó la aprobación de otra iniciativa clave: la autorización para ejecutar un esquema de pago destinado a los últimos holdouts que mantienen reclamos por la deuda en default de 2001. Este proyecto obtuvo 139 votos a favor, 97 en contra y se convirtió en ley.

Una sesión atravesada por la estrategia política del oficialismo

El debate se dio en un contexto de fuerte actividad parlamentaria, apenas un día después de que el oficialismo lograra desactivar un intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese marco, desde el Gobierno se destacaron los acuerdos alcanzados con bloques aliados para garantizar el avance de la agenda legislativa.

Según pudo reconstruirse en los pasillos del Congreso, esas negociaciones incluyeron compromisos políticos para sostener el quórum y acompañar las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, un factor clave para el resultado de la votación.

Karina Milei en el recinto y un clima político cargado

Uno de los momentos de mayor atención de la jornada se produjo cerca del final de la sesión, cuando la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, ingresó a uno de los palcos del recinto. Su presencia fue recibida con aplausos por parte del bloque oficialista y marcó un gesto político en medio de la votación decisiva.

Desde la oposición, en tanto, se registraron cruces y expresiones de rechazo. Incluso se escucharon cánticos dirigidos a la funcionaria mientras se desarrollaba el tratamiento del proyecto.

Qué incluye el Super RIGI

El régimen aprobado apunta a incentivar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en lo que el Gobierno define como “industrias del futuro”. El alcance del programa incluye sectores vinculados a la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables como solar y eólica, y proyectos asociados al desarrollo del uranio.

La iniciativa contó con el respaldo de bloques como el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal, lo que permitió al oficialismo alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación.

Cruces políticos en el recinto

Durante el debate, referentes de la oposición cuestionaron el alcance del proyecto. El ex jefe de Gabinete Agustín Rossi sostuvo que el RIGI “es un traje a medida para los nuevos amigos del Gobierno” y advirtió sobre su impacto en el sistema previsional y laboral.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta para atraer capitales y acelerar el desarrollo de sectores estratégicos, en línea con el modelo de inversión que promueve la administración nacional.

Un proyecto que ahora define su futuro en el Senado

Con la media sanción obtenida en Diputados, el “Super RIGI” avanzará ahora al Senado, donde se definirá su aprobación final. El resultado de la votación refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar su programa económico a través de acuerdos parlamentarios, en una Cámara que volvió a mostrarse como terreno clave para el avance de sus reformas.