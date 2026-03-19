La Anónima compra 12 hipermercados de Grupo Libertad y acelera su expansión en el interior del país

La cadena patagónica adquirió sucursales, un centro logístico y sumará más de 1600 empleados. La operación refuerza su presencia en el centro y norte de Argentina.

La Anónima alcanzó un acuerdo con Grupo Libertad para adquirir 12 hipermercados, un centro logístico y transferir más de 1600 trabajadores, en una operación que marca un paso estratégico para su crecimiento.

La compañía busca consolidarse como una de las principales cadenas del interior argentino, ampliando su presencia más allá de la Patagonia.

Dónde están las nuevas sucursales que suma la cadena

La operación incluye locales distribuidos en distintas provincias del país:

Cuatro sucursales en Córdoba

Dos en Tucumán

Tiendas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero

Además, incorpora un centro de distribución que fortalecerá la logística y abastecimiento en estas regiones.

Garantizan la continuidad de más de 1600 empleados

El acuerdo contempla la transferencia del personal de los establecimientos, lo que garantiza la continuidad laboral de más de 1600 trabajadores.

Ambas empresas indicaron que el proceso será gradual y que no afectará la atención a los clientes durante la transición operativa.

Expansión estratégica en el centro y norte argentino

Desde La Anónima destacaron que esta adquisición permite ingresar con mayor fuerza en regiones donde su presencia era limitada.

Su presidente, Federico Braun, señaló que se trata de una “oportunidad única de crecimiento” para ampliar la red comercial y llegar a nuevos mercados.

Con esta incorporación, la cadena alcanzará 171 sucursales en 91 ciudades, consolidando su posicionamiento a nivel nacional.

Grupo Libertad se enfoca en el negocio inmobiliario

Por su parte, Grupo Libertad profundizará su estrategia en el desarrollo de centros comerciales bajo la marca Paseo Libertad.

El vicepresidente Carlos Calleja explicó que la compañía buscará fortalecer su negocio de real estate comercial, apostando a la expansión de espacios de compras, gastronomía y entretenimiento.

Una operación que redefine el mapa del retail

El acuerdo refleja un cambio en el sector supermercadista argentino, con empresas que ajustan sus estrategias para crecer en nuevos mercados o especializarse en segmentos específicos.

Mientras La Anónima avanza con una expansión territorial, Grupo Libertad redefine su perfil hacia el desarrollo inmobiliario.

La transición se llevará adelante en los próximos meses, con el objetivo de garantizar continuidad operativa y fortalecer el comercio en distintas regiones del país.