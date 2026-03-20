La ANMAT prohíbe cosméticos y repelente sin registro en todo el país

El organismo detectó irregularidades en la inscripción y origen de productos de las marcas OFF! y Anza, e instruyó su retiro del mercado para proteger la salud de los consumidores.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de elaboración, comercialización y distribución de varios productos cosméticos y un repelente de insectos en todo el país, tras constatar incumplimientos sanitarios. La medida se oficializó mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, firmadas por el titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Productos afectados

A través de la Disposición 1476/2026, se bloqueó el uso, venta y promoción —incluidas plataformas online— del repelente OFF!, cuyo etiquetado estaba completamente en chino y carecía de inscripción sanitaria. El producto fue detectado en un comercio de la provincia de Buenos Aires. Al consultar a S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., la empresa negó haber participado en su fabricación. La ANMAT advirtió que “se desconoce su origen y no es posible garantizar su calidad ni condiciones de elaboración”.

En paralelo, mediante la Disposición 1465/2026, se prohibió una línea completa de cosméticos de la marca Anza, incluyendo cremas, tónicos, emulsiones, protectores solares, serums y repelentes. El organismo consideró estos productos “ilegítimos” debido a la falta de registro y señaló que Química Anza S.A.S. no posee habilitación para operar en el rubro cosmético.

Medidas de seguridad y retiro

La ANMAT ordenó el retiro inmediato de todos los productos afectados del mercado, advirtiendo que su origen desconocido impide garantizar su calidad y seguridad para los consumidores. Además, se instruyó a los responsables a presentar documentación que acredite la eliminación o recuperación de los lotes.

Producto medicinal bajo observación

En otro caso, la ANMAT dispuso el retiro del producto VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %), fabricado por Laboratorio Fiorano, tras detectar irregularidades en su comercialización y encuadre sanitario. El organismo destacó que posee acción farmacológica y fórmulas específicas, por lo que podría generar eventos adversos según su uso, y solicitó el recupero total de los lotes afectados.