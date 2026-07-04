Kueider conocerá el lunes el pedido de pena de la Fiscalía paraguaya

El fiscal Ysrael Villalba presentará su alegato de clausura el próximo 6 de julio y solicitará una condena para el exsenador Edgardo Kueider y su expareja, acusados de intentar ingresar a Paraguay más de 200 mil dólares sin declarar.

Antes del alegato final de la Fiscalía, el juicio contra el exsenador nacional Edgardo Kueider y su expareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, ingresó en su etapa decisiva en los tribunales de Asunción, Paraguay. Ambos están acusados de contrabando en grado de tentativa por haber intentado ingresar al país más de 200 mil dólares sin declarar.

Durante la última audiencia de presentación de pruebas, realizada en la Sala 9 del Palacio de Justicia, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo expusieron los últimos elementos en favor de los imputados. Concluida esa instancia, el Tribunal dio por cerrada la etapa probatoria.

El próximo lunes 6 de julio, a partir de las 10, el fiscal Ysrael Villalba presentará su alegato de clausura. En esa exposición realizará una valoración de las pruebas incorporadas al expediente y solicitará la pena que considera corresponde para Kueider y Guinsel.

Posteriormente será el turno de la defensa, que buscará refutar los argumentos del Ministerio Público y sostener su propia versión sobre lo ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente de la Amistad al intentar ingresar a Paraguay con 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Durante el debate, tanto Kueider como Guinsel optaron nuevamente por no declarar. Una vez concluidos los alegatos, solo restará que ambos ejerzan su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar.

El tribunal está integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, y el juez Matías Garcete Piris, quienes serán los encargados de dictar el veredicto una vez finalizada la etapa de alegatos.

La causa prevé una pena máxima de dos años y medio de prisión, ya que la acusación es por contrabando en grado de tentativa. Ambos llegan a esta instancia bajo arresto domiciliario en Asunción, donde permanecen desde su detención.

Además de este proceso, Kueider enfrenta una investigación en Paraguay por presunto lavado de activos y otra en la Argentina por el mismo delito. La Justicia paraguaya ya dio luz verde al pedido de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, aunque ese trámite solo podrá avanzar una vez que finalice el juicio que se desarrolla en Asunción.