Kicillof refinancia deuda para costear el fondo de obras de los intendentes

El gobierno de Axel Kicillof avanzó con la refinanciación de la deuda pública de la provincia y licitó títulos en pesos y a tasa variable destinados a cancelar deuda.

Se trata de dos títulos. Uno en pesos a tasa variable con vencimiento el 30 de abril de 2027. Y el otro en pesos ajustables por CER a cupón de interés con vencimiento el 28 de abril de 2028. La fecha de emisión de ambos es el 30 de abril y el primero ofrece un monto nominal de 139.829.000.000 pesos, mientras que el segundo ofrece 203.208.000.000 pesos.

En el último informe de deuda pública publicado por el ministerio de Economía en enero, el gobierno estima que las métricas de deuda muestran “parámetros saludables” con un stock medido en dólares estabilizado alrededor de los valores actuales desde 2020 e indicadores de sostenibilidad -como el ratio de deuda vs. producto bruto geográfico- en niveles históricamente bajos.

Además, hacia el interior de la deuda en Economia observan una mejor composición, con la deuda local y la porción de organismos multilaterales ganando mayor peso relativo en detrimento de los bonistas externos.

En tanto, casi el 80% de la variación del stock de deuda medido en pesos entre diciembre de 2025 y diciembre de 2024 responde al efecto conjunto del tipo de cambio y la inflación a nivel nacional, mientras las refinanciaciones de deuda y las nuevas emisiones del mercado representan apenas 13% de la variación total anual.

El 81,6% de la deuda de la provincia de Buenos Aires está constituida por bonos (60,2% del total de deuda son bonos Ley Internacional y 21,3% Bonos Ley Local). Mientras tanto, los préstamos con agencias multilaterales de crédito representan el 17,4% del stock de deuda.

El 72,9% de la deuda pública al 31 de diciembre de 2025 está denominada en dólares (pagaderos en dólares); 9,4% denominada en dólares (pagaderos en pesos y bajo legislación local); 11,9% está denominada en pesos; 5,3%

en euros y 0,4% en otras monedas. En tanto, en lo que respecta al perfil de vencimientos de la deuda al 31 de diciembre de 2025, el 85,5% de los vencimientos se concentraron en el mediano y largo plazo.