Keiko Fujimori quedó a un paso de la presidencia y su rival denunció fraude en Perú

Keiko Fujimori alcanzó una ventaja casi irreversible en el balotaje de Perú. Roberto Sánchez denunció fraude y anticipó que no reconocerá un eventual gobierno de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori quedó al borde de convertirse en la próxima presidenta de Perú tras sacar una ventaja que aparece como irreversible en la segunda vuelta electoral. Con casi la totalidad de las actas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular supera por un estrecho margen a Roberto Sánchez, quien denunció fraude y advirtió que no reconocerá una eventual gestión encabezada por la dirigente conservadora.

Según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,86% de las actas contabilizadas, Fujimori obtenía el 50,118% de los votos frente al 49,882% de Sánchez. La diferencia supera los 43.000 sufragios cuando restan por contabilizar poco más de 39.000 votos, una distancia que matemáticamente aparece muy difícil de revertir.

De mantenerse la tendencia, la líder de Fuerza Popular será proclamada oficialmente presidenta electa en las próximas semanas. Aunque la autoridad electoral todavía no confirmó una fecha, el plazo legal para formalizar el resultado vence el 15 de julio.

Una victoria que llega después de varios intentos

La elección representa un punto de inflexión para Keiko Fujimori, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política peruana. La dirigente llegó a este balotaje luego de varios intentos fallidos por alcanzar la presidencia y logró imponerse en una de las contiendas más ajustadas de los últimos años.

Hija del expresidente Alberto Fujimori, gobernante de Perú entre 1990 y 2000, su figura continúa generando fuertes divisiones dentro de la sociedad peruana. El exmandatario falleció en 2024 tras haber cumplido una condena por delitos vinculados a corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gestión.

El respaldo obtenido por Fujimori en el voto de los peruanos residentes en el exterior resultó determinante en el resultado final. En países como Estados Unidos y Japón, la candidata obtuvo una amplia ventaja que terminó inclinando la balanza a su favor.

La denuncia de fraude y el rechazo de Sánchez

Lejos de aceptar el resultado, Roberto Sánchez cuestionó públicamente el proceso electoral y denunció supuestas irregularidades sin presentar pruebas concretas. El dirigente de izquierda sostuvo que existe un fraude en marcha y aseguró que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Fujimori.

“Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó tras conocerse los últimos datos del escrutinio.

Según explicó, las principales objeciones están relacionadas con los votos emitidos por ciudadanos peruanos en el exterior. Su espacio político reclama revisar miles de sufragios que considera observados o irregulares.

Sánchez también adelantó que continuará una “lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución” para cuestionar el resultado electoral. El dirigente fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, expresidente que actualmente cumple una condena por conspiración para rebelión.

Un país marcado por la inestabilidad

Las acusaciones volvieron a encender las alarmas en Perú, un país que arrastra años de crisis institucional y enfrentamientos políticos permanentes.

Desde 2018, ocho presidentes pasaron por el poder entre renuncias, destituciones, procesos judiciales y cambios abruptos de gobierno. Esa inestabilidad debilitó la confianza en las instituciones y profundizó la fragmentación política.

Mientras el escrutinio ingresa en su tramo final, el foco está puesto en la reacción de los distintos sectores políticos una vez que la ONPE oficialice el resultado. Por ahora, Fujimori evitó responder directamente a las denuncias, aunque desde Fuerza Popular calificaron la postura de Sánchez como una actitud antidemocrática.

La eventual llegada de Keiko Fujimori a la presidencia abrirá una nueva etapa para Perú, aunque el ajustado resultado y el rechazo de parte de la oposición anticipan un escenario político complejo desde el primer día de gobierno.