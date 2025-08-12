Karina Milei veta sin piedad los candidatos de Macri 

​

Karina Milei y Mauricio Macri tuvieron su primera reunión cara a cara en Olivos el miércoles pasado y salieron con tuits grandilocuentes para disumular la humillación del ex presidente de entregar la lista en el distrito donde el PRO gobernó casi dos décadas. El color de la boleta será violeta y se llamará “La Libertad Avanza”. Macri solo logró que le permitieran tener dos lugares en la lista de Diputados: el quinto y el sexto. Pero tras el encuentro vino una humillación posterior hacia el ex mandatario: de las dos personas que eligió, ya Karina Milei le vetó una.

Sucede que, además de imponer una larga lista de condiciones, la hermanísima se arrogó el poder de veto sobre los nombres que el PRO propusiera para la boleta. Se supo que entrada que María Eugenia Vidal -que termina su mandato- estaba vetada de antemano, así que la exgobenadora optó por autoexcluirse. De hecho, salió públicamente a decir que no está de acuerdo con la rendición del PRO y que ella no militará la boleta que acordó Macri. “No me gusta el insulto y la agresión. Ni la exigencia de sometimiento o la obediencia absoluta. No comparto que la obra pública no sea necesaria. La motosierra no tiene que pasar en las prestaciones por discapacidad o en los fondos para el Hospital Garrahan”, advirtió Vidal en un reportaje el fin de semana. Macri lo dejó correr como el agua.

Pero luego vino una nueva humillación para el expresidente, que manejó verticalmente el PRO durante 20 años y que, vía Marcos Peña, supo un férreo control de los cierres de lista lapicera en mano. Pero ahora la lapicera la tiene Karina Milei y la empezó a usar. Concretamente, de los dos nombres que propuso le vetó uno: el de Jimena de la Torre, una dirigente cercana a Macri a la que él quería en la lista.

De la Torre es fue subdirectora de la exAFIP durante la gestión de Cambiemos, bajo el mando de Leandro Cuccioli. Fue, por eso, blanco de una denuncia que motorizó el gobierno de Milei donde los acusaban de connivencia con el kirchnerismo. De La Torre no se quedó callada: se peleó en Twitter con la cuenta atribuida a Santiago Caputo: “Si sos macho, salí con nombre y apellido”, lo toreó De la Torre en redes. Y, sin saberlos, se cavó su fosa. O su veto.

De La Torre fue, además, una de las encargadas por el PRO de impugnar la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Se trata de una idea del presidente Milei, que no olvidó las críticas a las que él considera agravios.

Asi que Jimena De la Torre… ¡Afuera!

En cambio, Fernando De Andreis -mano derecha de Macri- pasaría el filtro, lo cual revela el carácter arbitrario de los vetos. Sucede que De Andreis también tuvo expresiones que pueden herir la fina sensibilidad de los hermanos Milei. Por ejemplo, en plena discusión entre Macri y Milei el año pasado, cuando LLA votó en contra el Presupuesto de Jorge Macri, De Andreis tuiteó: “Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse. Está en su naturaleza”.

https://twitter.com/deAndreis/status/1842307873625514433

No obstante, si De Andreis finalmente pasa el filtro de la hermanísima tendrá que integrar una lista que estará encabezada por la persona que protagonizó la estrategia de demolición de Jorge Macri: la jefa de bloque de LLA en la Legislatura, Pilar Ramirez. ¿Qué pasará si en la campaña decide incurrir nuevamente en sus filosas críticas a la gestión PRO? Hay que decir que el acuerdo que firmaron sostiene que los diputados del PRO apoyarán el Gobierno de Milei, pero nada dice de que en la Ciudad los de LLA apoyarán a Jorge Macri. Someter a los Macri a la conducción de ella en la campaña puede ser la humillación siguiente que le toque al ex presidente.

La humillación siguiente, sí. No “la humillación final”, porque la lista de humillaciones que los Milei le tienen preparadas a Macri parecen no tener fin. Desde que firmó el acuerdo con LLA, el ex presidente parece haber caido en una pendiente resbaladiza. En el partido violeta, creen que al final del camino lo espera la jubilación política.