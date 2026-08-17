Karina Milei comienza a coordinar la visita del papa León XIV a la Argentina

La secretaria General de la Presidencia encabezará este martes la primera reunión formal para organizar la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El Gobierno nacional comenzará este martes a organizar formalmente la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con Karina Milei como principal responsable de la coordinación del operativo.

La secretaria General de la Presidencia encabezará a las 17 una primera reunión en la sede presidencial, de la que participarán ministros nacionales, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y representantes de la Iglesia Católica.

El encuentro tendrá como objetivo establecer las primeras pautas para la organización de una visita que demandará la coordinación de distintos organismos y jurisdicciones. Entre los principales aspectos a definir estarán la seguridad, el transporte, la atención sanitaria y la organización de los actos públicos.

El presidente Javier Milei había confirmado oficialmente la llegada del pontífice a través de sus redes sociales, luego de recibir la comunicación formal de aceptación de la invitación realizada por el Gobierno argentino.

Buenos Aires, Luján y Córdoba

La agenda preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, con encuentros religiosos y actos públicos. Los detalles definitivos del recorrido todavía deberán ser acordados entre las autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes de la Iglesia.

El operativo de seguridad tendrá alcance nacional y requerirá la participación coordinada de las fuerzas federales, provinciales y porteñas.

En este marco, el Comando Unificado Federal del Ministerio de Seguridad trabajará junto con los organismos de cada jurisdicción para establecer los dispositivos correspondientes a los traslados y las actividades del Papa.

También deberán definirse los recorridos, cortes de tránsito, protocolos sanitarios y mecanismos de atención ante la posible concentración de miles de personas.

Mientras avanza la organización oficial, distintas organizaciones sociales plantearon la posibilidad de que León XIV visite un barrio popular o un centro de reciclado durante su estadía en el país.

Desde el Gobierno señalaron que buscarán que la visita tenga un carácter institucional y religioso y evitar que quede atravesada por disputas políticas.

Con esta primera reunión, comenzará formalmente la coordinación de una visita que el Ejecutivo nacional calificó como histórica para la Argentina y que demandará un amplio despliegue logístico y de seguridad.