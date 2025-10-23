Karen Reichardt fue a “la Ferrere” a hacer campaña pero se olvidó del diccionario 

​

La candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, cada vez que habla desbloquea una nueva forma de sorprendernos. En esta ocasión, redobló la apuesta y rebautizó una localidad entera. Con total seguridad, escribió “la Ferrere” en un posteo para referirse a la populosa ciudad de La Matanza Gregorio de Laferrere.

El horror ortográfico de quien ocupa el segundo lugar en la lista libertaria detrás de Diego Santilli se pudo apreciar en una publicación de X sobre un video subido por la concejal electa de La Matanza por La Libertad Avanza, Leila Gianni. En la secuencia, se observa a Reichardt y a la referente de alianza LLA-PRO caminando por las calles de Laferrere y charlando con vecinos, a quienes intentaban convencer para que voten por el espacio violeta en las próximas elecciones legislativas del domingo.

“Ayer fuí a la matanza (la Ferrere) con @Leigianni conocí personas buenas que no son parte de la decadencia kirchnerista pero que naturalizaron el paisaje de vida que los rodea, son gente de bien y de buen corazón”, expresó en su tuit, dejando en evidencia su nulo conocimiento de una de las localidades a las que pretende representar en el Congreso. Luego, trazó un extraño paralelismo entre la inflación y el alcoholismo: “La inflación dejó una pobreza muy grande que requiere esfuerzo, el gran economista Milton Friedman dice que la inflación es como el alcoholismo: sus efectos buenos son inmediatos, pero los malos perduran, y al dejarla, los efectos malos se sienten primero y los beneficios tardan”. Por último, pidió el voto y dejó una promesa. “Sumense a este sueño de salir adelante, cuenten conmigo para acompañarlos en lo que están necesitando, volveré a visitarlos”, sentenció.

Horas más tarde, al darse cuenta del error por la catarata de burlas recibidas en los comentarios, ensayó una justificación floja de papeles: “Los kirchneristas q empobrecieron el país ,están muy enfocados en que se me escapó un espacio al escribir Laferrere“.No es la primera vez que Karina Celia Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt, comete un grosero error. En su momento, propuso hacer ”un muro de Berlín” para separar a ”los kirchneristas planeros y la gente de bien que le gusta el capitalismo”. La exactriz también cuenta con un extenso historial de mensajes racistas, clasistas y homofóbicos, publicados entre 2015 y 2018, la mayoría eliminados. “Bloquear a estos negros es un placer”, “Negros grasas”, o “Así son ellos, los asesinos piensan así, defienden a los negros de mierda” son algunos de los posteos que la aspirante a legisladora escribió.

Como si fuera poco, también se animó a insultar al campeón del mundo Lionel Messi, a quien tildó de “cagón”, “forro” y “puto”.Y en una de sus últimas intervenciones, durante una entrevista radial, calificó al kirchnerismo como “una enfermedad mental” en su intentó de explicar su mirada sobre el electorado bonaerense. “En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar, el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, no es que piensan en Perón, es un tema cultural, lo tienen adentro”, argumentó.