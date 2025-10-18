Karen Reichardt cosechó la indignación y el repudio del arco opositor 

​

Los dichos de la segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, desató la indignación y el repudio del arco opositor. La exvedette afirmó en una entrevista radial –-y lo ratificó en las redes sociales– que el electorado que vota a peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”.

“Banalizar la enfermedad mental es de una enorme crueldad y muestra un desconocimiento supino gravísimo. Milei y Sturzenegger quisieron derogar en la Ley bases (original) la ley de salud mental y quisieron cerrar el Hospital Bonaparte, no debería sorprendernos”, le respondió el diputado Pablo Yedlin (UxP), médico y titular de la Comisión de Salud.

Su compañera de bloque Cecilia Moreau sostuvo que la candidata libertaria “Banaliza los problemas de salud mental, estigmatiza a quienes conviven con padecimientos psiquiátricos, violenta el pensamiento disidente y empobrece el debate democrático”. Además, agregó: “Llenó todos los casilleros de odio e ignorancia la candidata Karina Vázquez (o como le gusta que le digan, Karen Reichardt); pero sobre Espert, su compañero (socio de narcos) que la precede en la lista, silencio de radio. Hipócritas y odiadores siempre”.

La diputada chubutense Eugenia Alianiello (UxP) añadió: “Llamar ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto dice más de quien habla que de quienes escuchan. Usar la salud mental como arma política es crueldad revestida de discurso electoral. Es preocupante que personas con esta mirada estigmatizante pretendan ocupar una banca”.

Desde otro partido, la diputada bonaerense Margarita Stolbizer también le salió al cruce: “Narcos, odio y mentiras. Una diputada que estuvo presa en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Una candidata que llama ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto”, escribió. “Los hechos no son aislados: revelan el grado de degradación de un espacio político que prometió libertad y terminó en el barro del odio y la impunidad. El gobierno es un desastre. La economía, un fracaso. Y la mentira, su única política de Estado”, cerró la ahora candidata de Provincias Unidas.