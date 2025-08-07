Julian Peh, el empresario fantasma vinculado a Milei y $LIBRA que según Interpol es alguien que no existe 

​

El 19 de octubre del año pasado Javier Milei se reunió con un empresario que se registró como Julian Peh y participó meses más tarde del proyecto “Viva la Libertad” asociado al lanzamiento de $LIBRA pero, según Interpol Singapur (su supuesto país de origen), es alguien que no existe. El organismo le respondió al fiscal Eduardo Taiano un requerimiento de información en una sola línea: “Basándonos en la información provista, no surgen registros de ‘Julian Peh’ en Singapur”. El material enviado para identificarlo incluía fotos y un número de documento que el personaje en cuestión consignó al reunirse con el Presidente en el contexto del Tech Forum, un evento que habían organizado los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy para tejer negocios. Ellos fueron, además, el nexo con el estadounidense Hayden Davis, creador del token que publicitó el mandatario y que derivó en pérdidas millonarias para miles de inversores que habían confiado porque él lo había respaldado en un tuit.

La Dirección de Migraciones ya había informado en la causa sobre la criptoestafa que no tenía registrado el ingreso al país de ninguna persona llamada Julian Peh. Ahora se suma la contestación oficial de Interpol que dice que no hay nadie con ese nombre. En los registros de audiencias del Gobierno, sin embargo, figura que hubo una “reunión protocolar” donde se enumeran como participantes a Javier Milei, Manuel Adorni, Novelli y Peh. Este último aparece como “solicitante” del encuentro. Respecto de cada uno se detalla un número de documento, el país de origen y el cargo. Según los datos volcados allí fue a las 18.30 el Hotel Libertador, que era la sede del Tech Forum y “analizaron cómo la tecnología de IA descentralizada de KIP (empresa del Peh) puede respaldar a la Argentina”. En el cierre de ese evento, donde habían aparecido a último momento auspicios oficiales, habló Milei. Antes expuso el supuesto Peh: “Siento que soy la banda soporte de Messi, que viene después”, dijo.

Según reveló anoche uno de los damnificados, Martín Romero, el nombre de Peh podría ser Bai Qihao. Ese nombre estuvo circulando durante meses en foros y sitios especializados cripto desde pocos días después de consumada la estafa, en dos notas publicadas el 15 y el 17 de febrero.

Relaciones especiales

El programador, periodista y docente Maximiliano Firtman refrescó este miércoles en la red “X” que el supuesto Peh y su empresa Kip Protocol habían hecho un posteo después del colapso de $LIBRA donde fingían que todo era un éxito y despegaban al Presidente: “Hoy fue el lanzamiento del Proyecto Viva la Libertad y la moneda $LiBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo. Queremos aclarar que el presidente Milei no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto, que es absolutamente privado…”. Agradecía “este gran inicio”. La publicación fue realizada a las 12.38 del 15 de febrero (o sea, recién pasada la medianoche). Exactamente a la misma hora Milei publicó un tuit que sustituía al original con el que había anunciado $LIBRA el 14 de febrero a las 19.01 horas. Esta vez decía que en realidad “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto” y que era un emprendimiento privado.

En marzo último, cuando crecía el escándalo, desde la cuenta “@julian_kip” atribuida a Peh, el mensaje fue: “Es claro que Kip no organizó ni inició el lanzamiento de Libra en absoluto”. El texto decía que lo habían contratado para cubrir a otros bajo la apariencia de un proyecto. La página web “Viva la Libertad”, que se presentaba como una propuesta para financiar a pequeñas empresas y emprendimientos a partir de la inversión en $LIBRA, no solo sigue existiendo sino que tiene al pie el sello Kip Network. Milei la había puesto, además, en su primer tuit.

Peh dijo con posterioridad que había hecho los posteos iniciales a pedido de Novelli. Había compartido incluso una foto con Milei donde se jactaba de tener acuerdos. Después del colapso del token y las pérdidas millonarias, la Oficina del Presidente emitió entre sus comunicados uno que hablaba de la reunión con Peh y decía que los representantes de Kip Protocol eran él y Novelli. Pero Kip respondió que Novelli no tiene relación con la firma, más allá de que esta fuera auspiciante del Tech Forum. En esa conferencia a Peh, o quien se hace llamar así, se lo vio sentado en primera fila, donde también estaban Hayden Davis, su padre Thomas y su hermano Gideon. En una entrevista Davis no solo dijo que se había quedado con 100 millones de dólares de Argentina sino que la función de Kip iba a ser repartir los fondos entre pymes y que era solo inicio de un gran proyecto de “tokenización” de la economía argentina.

En la causa judicial

Julian Peh aparece imputado en la causa a cargo del fiscal Taiano y la jueza María Servini, igual que Milei, su hermana Karina, Novelli, Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. En cuanto al primero, sería un imputado fantasma. Todo indicaría que es una identidad falsa. Morales tuvo un papel protagónico como representante del Gobierno en el Tech Forum. Antes de que comenzara Firtman advirtió en sus redes que lo convocaban personajes sin ningún prestigio ni conocidos en el sector. Lo repitió cuando declaró como testigo.

Los celulares y otros dispositivos de Morales y los empresarios son analizados el expediente. El contenido fue extraído pero a las querellas no se les permite acceder al “crudo”. Deberán esperar a que se elabore un informe. El argumento es que puede haber material privado, sin relación con la causa. Sobre el Presidente y su hermana el foco está puesto en movimientos patrimoniales. Entre los damnificados hay expectativa por conocer quienes intervinieron en las operaciones o fueron destinatarios de transferencias que Hayden Davis hizo en fechas claves cerca del lanzamiento de $LIBRA, incluso en un momento en que estaba en la Casa Rosada a punto de reunirse con Milei en el verano. Allí habrían avanzado en detalles de un acuerdo que ya se venía gestando.

Taiano le pidió este lunes a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia que extienda el estudio de trazabilidad de “transacciones atribuidas a Hayden Davis el 30 de enero y lo días 3 y 13 de febrero de este año a través de los exchanges Gate.io y Bitget” para “individualizar a los operadores de las direcciones destinatarias”. Ya había pedido datos a Binance. El ingeniero Fernando Molina fue quien reveló detalles de las transferencias sospechosas que superan los 4 millones de dólares.

Novelli y Terrones Godoy hablaron de Peh en una presentación que hicieron meses atrás en el juzgado. Le atribuyen una “trayectoria impecable y credibilidad internacional”. Dijeron que era “la persona ideal” para el “aspecto comunicacional” y para gestionar los subsidios para las pymes. “Es un emprendedor tecnológico de origen singapurense, reconocido por su experiencia en inteligencia artificial (IA), blockchain y financiamiento descentralizado. Con más de 20 años en el sector tecnológico, ha logrado consolidar un perfil de innovador y líder en el desarrollo de infraestructura digital. Actualmente, es director de seis empresas, tres de las cuales están vinculadas a la tecnología blockchain y la inteligencia artificial”, lo describieron. En relación a $LIBRA argumentaron que estaba “subordinado a las directrices de Kelsier Holdings Limited”, la empresa de Davis, “responsable del desarrollo y ejecución del token”. Insistieron en que Peh colaboraba en acciones ligadas “al lanzamiento y post-lanzamiento del token”.

En Nueva York

En Estados Unidos Peh también figura entre los demandados, junto con Davis y con el exCEO de la plataforma Meteora, Benjamin Chow. Nadie se presentó por él. Se trata de una causa civil donde quienes reclaman que se les restituyan los fondos perdidos al invertir en $LIBRA aspiran a que la jueza Jennifer Rochon, convalide una acción de clase. En el mientras tanto, los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, en representación de los damnificados, la semana pasada ampliaron la demanda y pusieron a Milei en el centro de la escena, además de nombrar por primera vez a su hermana y secretaria presidencial. Invocaron chats filtrados de Davis donde decía que le enviaba dinero a ella para que el Presidente hiciera todo lo que él pedía. Hayden Davis le pidió a la magistrada que desestime las nuevas evidencias y que descongele los fondos bloqueados de dos de sus cuentas (más de 57 millones de dólares). La respuesta fue no a todo. Las definiciones vendrán después de una audiencia citada para el 19 de agosto.

El tour de Davis por Argentina

Una de las visitas de Davis a la Argentina fue en noviembre de 2024. En un avión privado, un jet Hawker 800XP operado por al empresa Royal Class y cuyo alquiler habría costado 400.000 dólares, recorrió Neuquén (estuvo en Vaca Muerta), Tierra del fuego, Catamarca y Salta. También fue a Paraguay, donde coincidió con Novelli, Terrones Godoy y Morales. Aún no se sabe quién pagó. El periodista Hugo Alconada Mon reveló en La Nación fotos y videos de esa gira, que el empresario estadounidense compartió con una comitiva que evaluó posibles inversiones en energía y minería. La integraban el egipcio Ahmed Faisal Hassan, el español Arturo Osete Herraiz (asistente y traductor de Davis), los hermanos Leandro y Marcelo Aranda y Glennn Brooks Heard. Se reunieron con empresarios y funcionarios.

Lo que Davis quería era crear un banco de criptomonedas en el país asociado con Milei. Incluso, confirmaron allegados a Davis a este diario, visitó posibles oficinas para alquilar en Belgrano y Palermo. Apenas volvió del viaje (que comenzó el 14 de noviembre y terminó el 20), tuvo una reunión en la Casa Rosada habilitada por Karina Milei. Fue el 21 de noviembre. Estuvieron con él Heard y Novelli. Es día habrían celebrado en el hotel Four Seasons un aparente acuerdo con Milei, del que trascendió un borrador.