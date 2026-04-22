Juicio por Maradona: Gianinna declaró más de 5 horas y denunció “hostigamiento”

La hija de Diego Armando Maradona protagonizó una jornada clave en el juicio por su muerte. Se cruzó con el abogado de Leopoldo Luque y declaró entre lágrimas ante el tribunal.

En una jornada cargada de tensión, Gianinna Maradona declaró durante más de cinco horas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La audiencia, que marcó el inicio de la segunda semana del debate oral, comenzó pasadas las 11 de la mañana. La hija del exfutbolista fue la única testigo del día y respondió a las preguntas de todas las partes.

Cruce con la defensa de Leopoldo Luque y momento de tensión

Uno de los momentos más tensos se dio durante el contrainterrogatorio del abogado Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

El letrado elevó el tono en varias preguntas, lo que generó un fuerte cruce en la sala, incluso con el abogado Fernando Burlando.

Ante la situación, Gianinna rompió en llanto y expresó: “Me siento hostigada”. El tribunal debió ordenar un cuarto intermedio para descomprimir la audiencia.

Un testimonio atravesado por el dolor

Durante su declaración, Gianinna brindó un relato profundamente emotivo sobre el impacto de la muerte de su padre.

Recordó su vínculo con el exfutbolista y reveló el duro proceso personal que atravesó tras su fallecimiento, incluyendo tratamiento psiquiátrico y un fuerte deterioro emocional.

Sus palabras generaron un clima de conmoción dentro de la sala, donde también se encontraban su madre, Claudia Villafañe, y su hermana Dalma Maradona.

El juicio por la muerte de Maradona entra en una etapa clave

El proceso judicial investiga las responsabilidades médicas en torno a la muerte de Diego Maradona y tiene como uno de los principales imputados a Leopoldo Luque.

El neurocirujano modificó su estrategia para este año y decidió asistir a todas las audiencias, además de responder públicamente a las acusaciones.

Tras la extensa declaración de Gianinna, el tribunal dispuso que el debate continuará el próximo jueves.

Ese día está previsto que declaren el propio Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, quienes responderán a los dichos de la testigo.