Jubilaciones y discapacidad: el Gobierno apuesta a boicotear el debate y apela al veto como plan B 

El Gobierno busca evitar que este miércoles la cámara de Diputados apruebe una ley que presentó la oposición para conseguir una suba en las jubilaciones. Por otra parte, también quiere impedir que los diputados aprueben la emergencia en discapacidad. Con ese objetivo en mente desde el oficialismo intentan, entre otras cosas, convencer a los gobernadores que suelen funcionar como sus aliados para que sus legisladores voten como la Casa Rosada quiere. Este martes, en tanto, puede haber novedades al respecto porque los mandatarios provinciales se reunirán en el CFI y conversarán, entre otras cosas, sobre ese tema. Si los planes de la Casa Rosada se frustran, sin embargo, el jefe de gabinete Guillermo Francos ya adelantó que, tal como sucedió en septiembre del año pasado, Javier Milei vetará la ley. “Por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características y, si se hace, obviamente el Ejecutivo la va a vetar”, aclaró Francos.

En línea con las declaraciones radiales que el jefe de los ministros hizo el lunes por la mañana, los despachos de Balcarce 50 repiten altivos: “Si lo aprueban no pasa nada. Lo vamos a vetar como ya lo hicimos”. Luego, agregan con cierto tono jocoso: “Con todo gusto le pagaríamos dos palos verdes a los jubilados, pero ¿De dónde sacamos la plata? eso es algo de lo que siempre se olvida el peronismo”.

Además de mandar a las fuerzas de seguridad a reprimir las marchas que todos los miércoles hacen los jubilados frente al Congreso de la Nación, desde el gobierno opinan que esas manifestaciones no tienen validez porque, para ellos, “son de kirchneristas”. Las deslegitiman e ignoran los reclamos de ese sector, y, como si fuese un recurso válido para justificar la represión y los abusos que las fuerzas de seguridad cometen contra ellos semana a semana, las asocian con los partidos opositores.

“No es que vos decís: ‘una partida presupuestaria antes tenía 10 mil ahora va a tener 20 mil’, sino que lo que importa es de dónde van a salir los recursos para generar ese incremento. Nosotros lo que sostenemos es que, como lo sostuvimos desde el principio, no existen recursos en particular para esto del sistema previsional. No existen recursos”, subrayó Francos sobre la ley que impondría un aumento. El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, se sumó a los dichos del jefe de gabinete y añadió: “Se esconden detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto costó conseguir”.

El pronóstico de Francos no es optimista para los jubilados: “La relación razonable es una relación de 4 trabajadores activos a 1 jubilado, como es más o menos la relación internacional que se tiene en cuenta para un sistema previsional. Aunque, aún así, en general en el mundo, los sistemas previsionales están bastante colapsados”, dijo sobre la supuesta reforma laboral que ellos consideran necesaria para, luego, en teoría, “poder mejorar” la situación de los jubilados. “Sin embargo, no es que una vez que se haga una reforma laboral va a tener impacto inmediato y va a crecer la cantidad de trabajadores formales incorporando a casi la mitad de los informales de la actividad económica. No va a suceder de un día para otro, lleva su tiempo”, se atajó.

En un revival de lo que pasó el año pasado cuando el Presidente vetó la promulgación de la ley de movilidad que recomponía los haberes previsionales, cerca de Milei dicen: “Que aprueben lo que quieran, pero todo lo que atente contra el equilibrio fiscal se va a vetar”. En aquella ocasión hubo 87 diputados de los bloques aliados al gobierno –entre los que estaban el PRO y sectores del radicalismo–, que blindaron el veto presidencial. Milei, en una clara burla al reclamo de los jubilados, les ofreció en aquella ocasión un asado en la Quinta presidencial de Olivos a los diputados que él denominó “87 héroes”. Muchos de los legisladores asistieron al “homenaje” vestidos de gala, y entraron a la residencia presidencial esquivando una manifestación de jubilados que sostenían carteles que, entre otras cosas, decían: “Asado para los diputados, pan y agua para los jubilados”.

“El día que tengamos los números haremos una reforma laboral y una previsional. Hay que ver cómo queda compuesto el Congreso después de octubre”, señalan hoy desde el entorno del mandatario y añaden: “Lo de los jubilados lo vamos a resolver cuando la economía empiece a crecer. Primero hay que hacer una modificación en la legislación para que más trabajadores estén en blanco y hagan aportes, pero todo eso es a largo plazo”. También adelantan que el Presidente “ya tiene planeado todo lo que viene en su cabeza”, y hablan de “reformas de segunda generación”, con las que intentarán avanzar después de diciembre con la nueva composición parlamentaria, que ellos consideran que serán favorables para La Libertad Avanza.

Para que no se aprueben las leyes que la Casa Rosada no quiere y/o, en todo caso, para poder blindar los vetos de las leyes que sí salgan, el partido violeta sigue necesitando al PRO, con el que está en tensión después de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. “El PRO nos va a seguir apoyando. Lo de las elecciones se va a ir acomodando y el acuerdo en PBA es inminente”, indican en Balcarce 50.

En esa línea, el expresidente Mauricio Macri durante su participación en el foro “Energía Chubut 2050”, remarcó sobre el acuerdo en Provincia de Buenos Aires entre el PRO y LLA que “es lo que el país necesita, un acuerdo razonable”. “Nuestro presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo, tiene el mandato de construir ese acuerdo. Es lo que nos pide nuestra gente, y es lo que el país necesita”, añadió.

En Casa Rosada recibieron altivos los dichos del presidente del PRO: “Es bueno que Mauricio vaya encontrando su lugar, que es el de acompañar al gobierno”, dispararon y añadieron: “Macri sacó 15 por ciento en su Ciudad. Eso es lo que vale más allá de que en Provincia de Buenos Aires esté fuera de discusión la alianza. Valen lo que valen”. Por último, aclaran que “ni con Jorge Macri ni con su candidata, Silvia Lospenatto, va a haber tabula rasa por ahora. Ella habló demasiado”.

Además de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que este martes a la mañana sostendrán los gobernadores en la calle Azopardo 750, Ciudad de Buenos Aires, en la Casa Rosada habrá temprano una reunión de gabinete. En ambos encuentros se hablará de la sesión especial del miércoles que fue pedida por los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

En el gobierno sostienen que, más allá de no mejorar la situación de los jubilados, tampoco harán nada para mejorar la condición de las personas con discapacidad. “Cualquier cosa que vote el Congreso y que no especifique de dónde pretenden que saquemos la plata, se veta”, repiten como mantra. Mientras tanto, la calle comienza a calentarse por los reclamos de los diversos sectores sociales que, de a poco, se comienzan a organizar para salir a manifestar y hacerse escuchar.