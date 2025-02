Juan Grabois desmintió una fake news desde Roma: “Es una estupidez, una mentira”   

​

El abogado y dirigente social Juan Grabois salió al cruce de una noticia falsa que circuló en las últimas horas, en la que se afirmaba que había intentado visitar al Papa Francisco en el hospital Gemelli de Roma, donde el Sumo Pontífice se encuentra internado. Desde la capital italiana, Grabois aseguró que la información es completamente falsa y la calificó como “una estupidez y una mentira”.

En declaraciones a medios de comunicación italianos, Grabois explicó que su visita al hospital tuvo un único propósito: entregar una carta manuscrita en nombre del Consejo de Monsseñor Sánchez Sorondo. “Todo lo demás es mentira”, afirmó con contundencia. El dirigente detalló que ingresó al hospital por la puerta principal, como cualquier persona, y se dirigió al sector F de la planta baja, donde se encontraban algunos gendarmes vaticanos. “Uno de ellos incluso me reconoció, nos saludamos y le dejé la carta para que se la hicieran llegar al Papa”, relató.

El intercambio, según Grabois, no duró más de 15 minutos y transcurrió sin inconvenientes. “Es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron”, agregó el abogado, mostrando su desconcierto ante la difusión de la falsa noticia.

Grabois se encuentra actualmente en Roma, alojado en la Residenza de los Jesuitas, junto al cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El dirigente confirmó que permanecerá en la ciudad entre tres y cuatro días, y que tiene previsto acudir diariamente al hospital para rezar por la salud del Papa Francisco.

La desmentida de Grabois pone en evidencia la rapidez con la que las fake news pueden propagarse, incluso en contextos sensibles como la salud del líder de la Iglesia Católica. El dirigente social reiteró su compromiso con la verdad y descartó cualquier intento de generar especulaciones o confusiones en torno a su presencia en Roma.

Mientras tanto, el Papa Francisco continúa su recuperación en el hospital Gemelli, rodeado de muestras de cariño y apoyo de fieles y personalidades de todo el mundo. La clarificación de Grabois busca cerrar el capítulo de una noticia falsa que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias más allá de generar un breve revuelo mediático.