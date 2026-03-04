Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia tras la renuncia de Cúneo Libarona

Javier Milei recibe esta mañana en Olivos a Mariano Cúneo Libarona en medio de las dudas sobre su continuidad en la cartera.

En la antesala de una intensa gira internacional, el presidente Javier Milei mantiene este miércoles desde las 10 una reunión clave en la Quinta de Olivos con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien desde hace meses evalúa su salida del Gobierno.

Según trascendió, el abogado considera que su ciclo al frente del Ministerio está cumplido y tiene intención de regresar al sector privado. Sin embargo, su eventual renuncia se fue postergando en un contexto de tensiones internas dentro de la Casa Rosada.

En paralelo al encuentro, se confirmó que Juan Bautista Mahiques será el nuevo ministro de Justicia, en lo que representa un movimiento de peso dentro del Gabinete libertario.

La danza de nombres se había intensificado en las últimas semanas, en medio de una interna que atraviesa distintos sectores del oficialismo y que mantiene en vilo a varios ministerios.

Una salida postergada

Cúneo Libarona había anticipado en distintas oportunidades que su intención era dejar el cargo luego de las elecciones de octubre de 2025. Desde su entorno aseguran que se siente satisfecho con la gestión, en la que el Gobierno impulsó iniciativas como la Ley de Juicio en Ausencia, el Régimen Penal Juvenil y la implementación del sistema acusatorio en varias provincias.

Sin embargo, cuando intentó dar un paso al costado, el Presidente y su hermana le habrían pedido continuar para evitar una vacante en un momento político delicado.

Actualmente, del Gabinete original de diez ministros que inició la gestión de Javier Milei, solo permanecen tres: Luis Caputo en Economía, Sandra Pettovello en Capital Humano y el propio Cúneo Libarona en Justicia.

La reunión de este miércoles en Olivos será determinante para formalizar la transición y oficializar el recambio en el Ministerio.